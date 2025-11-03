Richarlison tem sido alvo de contestações após a nova convocação para a Seleção Brasileira. O atacante atravessa uma fase discreta no Tottenham, mas conta com a confiança de Carlo Ancelotti, o que o mantém como presença quase certa nas listas do treinador. Apesar das críticas, o ex-Fluminense apresenta os melhores números entre os centroavantes do atual ciclo. Confira:

Entre os principais centroavantes da Seleção, Richarlison lidera em gols marcados. Com a camisa do Brasil, soma 20 gols em 53 partidas, registrando uma média de 0,38 por jogo – a melhor entre os concorrentes da posição.

Richarlison comemora gol pelo Tottenham na Premier League (Foto: Ben Stansall/AFP)

Logo atrás aparece Gabriel Jesus, que perdeu espaço em parte por conta das lesões. O atacante do Arsenal tem 19 gols em 64 jogos, com média de 0,30. Na sequência, vêm nomes mais recentes: Endrick, com 3 gols em 14 jogos (média de 0,21); Pedro, com 1 gol em 6 partidas (0,17); e Matheus Cunha, que marcou apenas 1 vez em 16 jogos (0,06). João Pedro e Vitor Roque, com 5 e 1 partidas respectivamente, ainda não balançaram as redes pela Seleção.

O atacante vive momento irregular no Tottenham. Na atual temporada, disputou 16 jogos, com três gols e duas assistências pelos Spurs – números modestos em comparação com o período em que era um dos protagonistas da equipe.

Com Vitor Roque, do Palmeiras, Fabinho, do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e Luciano Juba, do Bahia, o técnico Carlo Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira para os dois últimos amistosos do ano, diante de Senegal (dia 15, em Londres) e Tunísia (dia 18, em Lille).

Com Richarlison, veja a convocação da Seleção

GOLEIROS

Bento (Al Nassr)

Ederson (Fenerbahçe-TUR)

Hugo Souza (Corinthians)

DEFENSORES

Alex Sandro (Flamengo)

Caio Henrique (Monaco)

Danilo (Flamengo)

Eder Militão (Real Madrid)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Luciano Juba (Bahia)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Paulo Henrique (Vasco)

Wesley (Roma)

MEIO-CAMPISTAS

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Fabinho (Al-Ittihad-ARA)

Lucas Paquetá (West Ham)

ATACANTES

Estêvão (Chelsea)

João Pedro (Chelsea)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Richarlison (Tottenham)

Rodrygo (Real Madrid)

Vini Jr. (Real Madrid)

Vitor Roque (Palmeiras)

