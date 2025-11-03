menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Vale a crítica? Compare os números de Richarlison pelo Brasil com outros atacantes do ciclo

Atacante tem sido contestado nas convocações

6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 03/11/2025
17:27
Atualizado há 1 minutos
Richarlison treino Seleção
imagem cameraRicharlison chega ao treino da Seleção Brasileira de bicicleta (Foto: Rafael Ribeiro Iorio / CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Richarlison tem sido alvo de contestações após a nova convocação para a Seleção Brasileira. O atacante atravessa uma fase discreta no Tottenham, mas conta com a confiança de Carlo Ancelotti, o que o mantém como presença quase certa nas listas do treinador. Apesar das críticas, o ex-Fluminense apresenta os melhores números entre os centroavantes do atual ciclo. Confira:

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Entre os principais centroavantes da Seleção, Richarlison lidera em gols marcados. Com a camisa do Brasil, soma 20 gols em 53 partidas, registrando uma média de 0,38 por jogo – a melhor entre os concorrentes da posição.

continua após a publicidade
Richarlison - Tottenham x Burnley
Richarlison comemora gol pelo Tottenham na Premier League (Foto: Ben Stansall/AFP)

Logo atrás aparece Gabriel Jesus, que perdeu espaço em parte por conta das lesões. O atacante do Arsenal tem 19 gols em 64 jogos, com média de 0,30. Na sequência, vêm nomes mais recentes: Endrick, com 3 gols em 14 jogos (média de 0,21); Pedro, com 1 gol em 6 partidas (0,17); e Matheus Cunha, que marcou apenas 1 vez em 16 jogos (0,06). João Pedro e Vitor Roque, com 5 e 1 partidas respectivamente, ainda não balançaram as redes pela Seleção.

O atacante vive momento irregular no Tottenham. Na atual temporada, disputou 16 jogos, com três gols e duas assistências pelos Spurs – números modestos em comparação com o período em que era um dos protagonistas da equipe.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Com Vitor Roque, do Palmeiras, Fabinho, do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e Luciano Juba, do Bahia, o técnico Carlo Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira para os dois últimos amistosos do ano, diante de Senegal (dia 15, em Londres) e Tunísia (dia 18, em Lille).

Com Richarlison, veja a convocação da Seleção

GOLEIROS
Bento (Al Nassr)
Ederson (Fenerbahçe-TUR)
Hugo Souza (Corinthians)

DEFENSORES
Alex Sandro (Flamengo)
Caio Henrique (Monaco)
Danilo (Flamengo)
Eder Militão (Real Madrid)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Luciano Juba (Bahia)
Marquinhos (Paris Saint-Germain)
Paulo Henrique (Vasco)
Wesley (Roma)

MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Fabinho (Al-Ittihad-ARA)
Lucas Paquetá (West Ham)

ATACANTES
Estêvão (Chelsea)
João Pedro (Chelsea)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Richarlison (Tottenham)
Rodrygo (Real Madrid)
Vini Jr. (Real Madrid)
Vitor Roque (Palmeiras)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias