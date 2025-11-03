menu hamburguer
Torcedores do Botafogo se revoltam com convocação da Seleção: 'Não dá'

Carlo Ancelotti apresentou lista de 26 jogadores para próxima Data-Fifa

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/11/2025
17:48
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
imagem cameraCarlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, convocou 26 jogadores para a próxima Data-Fifa (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Carlo Ancelotti convocou a Seleção Brasileira, nesta segunda-feira (3), para a Data-Fifa de novembro, mas a ausência de um jogador na lista gerou revolta em torcedores do Botafogo. Trata-se de Igor Jesus, ex-jogador do clube carioca e atual atleta do Nottigham Forest, da Inglaterra.

Apesar do bom momento na Europa, o atacante não apareceu entre os 26 convocados para as próximas partidas da Seleção Brasileira. O Brasil entre em campo nos dias 15 e 18 de novembro para enfrentar, respectivamente, Senegal e Tunísia.

Na lista de jogadores, Carlo Ancelotti optou por convocar Richarlison, do Tottenham, que vive momento em baixa na carreira. A decisão repercutiu nas redes sociais, principalmente entre torcedores do Botafogo, que lamentaram a ausência de Igor Jesus.

Veja a convocação da Seleção Brasileira completa abaixo:

GOLEIROS
Bento (Al Nassr)
Ederson (Fenerbahçe-TUR)
Hugo Souza (Corinthians)

DEFENSORES
Alex Sandro (Flamengo)
Caio Henrique (Monaco)
Danilo (Flamengo)
Eder Militão (Real Madrid)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Luciano Juba (Bahia)
Marquinhos (Paris Saint-Germain)
Paulo Henrique (Vasco)
Wesley (Roma)

MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Fabinho (Al-Ittihad-ARA)
Lucas Paquetá (West Ham)

ATACANTES
Estêvão (Chelsea)
João Pedro (Chelsea)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Richarlison (Tottenham)
Rodrygo (Real Madrid)
Vini Jr. (Real Madrid)
Vitor Roque (Palmeiras)

igor jesus nffc
Igor Jesus defende atualmente o Nottigham Forest, da Inglaterra (Foto: Divulgação/Nottingham Forest)

