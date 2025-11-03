Carlo Ancelotti convocou a Seleção Brasileira, nesta segunda-feira (3), para a Data-Fifa de novembro, mas a ausência de um jogador na lista gerou revolta em torcedores do Botafogo. Trata-se de Igor Jesus, ex-jogador do clube carioca e atual atleta do Nottigham Forest, da Inglaterra.

Apesar do bom momento na Europa, o atacante não apareceu entre os 26 convocados para as próximas partidas da Seleção Brasileira. O Brasil entre em campo nos dias 15 e 18 de novembro para enfrentar, respectivamente, Senegal e Tunísia.

Na lista de jogadores, Carlo Ancelotti optou por convocar Richarlison, do Tottenham, que vive momento em baixa na carreira. A decisão repercutiu nas redes sociais, principalmente entre torcedores do Botafogo, que lamentaram a ausência de Igor Jesus.

Veja a convocação da Seleção Brasileira completa abaixo:

GOLEIROS

Bento (Al Nassr)

Ederson (Fenerbahçe-TUR)

Hugo Souza (Corinthians)

DEFENSORES

Alex Sandro (Flamengo)

Caio Henrique (Monaco)

Danilo (Flamengo)

Eder Militão (Real Madrid)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Luciano Juba (Bahia)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Paulo Henrique (Vasco)

Wesley (Roma)

MEIO-CAMPISTAS

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Fabinho (Al-Ittihad-ARA)

Lucas Paquetá (West Ham)

ATACANTES

Estêvão (Chelsea)

João Pedro (Chelsea)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Richarlison (Tottenham)

Rodrygo (Real Madrid)

Vini Jr. (Real Madrid)

Vitor Roque (Palmeiras)

