Torcedores do Botafogo se revoltam com convocação da Seleção: 'Não dá'
Carlo Ancelotti apresentou lista de 26 jogadores para próxima Data-Fifa
Carlo Ancelotti convocou a Seleção Brasileira, nesta segunda-feira (3), para a Data-Fifa de novembro, mas a ausência de um jogador na lista gerou revolta em torcedores do Botafogo. Trata-se de Igor Jesus, ex-jogador do clube carioca e atual atleta do Nottigham Forest, da Inglaterra.
Apesar do bom momento na Europa, o atacante não apareceu entre os 26 convocados para as próximas partidas da Seleção Brasileira. O Brasil entre em campo nos dias 15 e 18 de novembro para enfrentar, respectivamente, Senegal e Tunísia.
Na lista de jogadores, Carlo Ancelotti optou por convocar Richarlison, do Tottenham, que vive momento em baixa na carreira. A decisão repercutiu nas redes sociais, principalmente entre torcedores do Botafogo, que lamentaram a ausência de Igor Jesus.
Veja a convocação da Seleção Brasileira completa abaixo:
GOLEIROS
Bento (Al Nassr)
Ederson (Fenerbahçe-TUR)
Hugo Souza (Corinthians)
DEFENSORES
Alex Sandro (Flamengo)
Caio Henrique (Monaco)
Danilo (Flamengo)
Eder Militão (Real Madrid)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Luciano Juba (Bahia)
Marquinhos (Paris Saint-Germain)
Paulo Henrique (Vasco)
Wesley (Roma)
MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Fabinho (Al-Ittihad-ARA)
Lucas Paquetá (West Ham)
ATACANTES
Estêvão (Chelsea)
João Pedro (Chelsea)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Richarlison (Tottenham)
Rodrygo (Real Madrid)
Vini Jr. (Real Madrid)
Vitor Roque (Palmeiras)
