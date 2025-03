Pitaco do Guffo: a surpresa tática de Dorival na Seleção

O técnico Dorival Júnior convocou os jogadores para as partidas da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa contra Colômbia (20/05) e Argentina (25/05), em busca de encontrar seu melhor time e consolidar seu modelo de jogo. Qual será a surpresa tática de Dorival na Seleção?

A volta de Neymar à Seleção é uma novidade desta convocação e tendo a hierarquia que possui o camisa 10 do Santos, é inevitável pensar que Dorival começará a escalação do seu time titular com ele. A princípio, a Seleção deve ser Neymar mais dez. E isso pode gerar uma surpresa tática interessante.



Não há um nove de referência

Historicamente, a Seleção sempre teve centroavantes chamados “de referência": aqueles que com sua movimentação e posicionamento, criam um ponto de referência no ataque. Especialmente dentro da área adversária. Nomes como Dadá Maravilha, Reinaldo, Careca, Romário, Ronaldo, Luis Fabiano, Fred e Adriano - entre outros - não me deixam mentir.

Dorival não tem nenhum atleta disponível na atualidade que relembre por característica algum desses centroavantes históricos. E tem jogado com meias e atacantes de muita mobilidade, que possuem uma certa liberdade posicional no ataque para ocupar espaços em diferentes momentos.

Neymar e Vini Junior podem jogar juntos?

A surpresa tática de Dorival na Seleção dependerá da posição e função de Neymar no time. Se ele for escalado como meia em uma linha de 3, com Raphinha pela direita e Vini Jr. pela esquerda, a surpresa pode ser Matheus Cunha como centroavante.

No lance, Vini Jr e Igor Jesus fazem a referência - arte: SportsBase

Mas se manter a ideia de não jogar com um nove mais fixo, Dorival pode escalar o time em um 4-1-3-2, com uma linha de 3 com Gerson, Estevão e Raphinha, e deixando Neymar e Vini na frente livres para se entenderem e alternarem posição. Defensivamente, pode ficar um time vulnerável. Mas talvez valha a tentativa se as duas grandes estrelas da Seleção se entenderem em campo.

