Ronaldo tem nome em mente para assumir a Seleção Brasileira

Colocando cada vez mais em prática seu plano de assumir a presidência da CBF, Ronaldo Fenômeno já tem um nome favorito para ser o treinador da Seleção Brasileira. E é um velho conhecido: Carlo Ancelotti, que tem futuro incerto no Real Madrid.

Informações do "The Athletic" indicam que Ancelotti é um dos preferidos de Ronaldo para assumir a Seleção. É a segunda vez que o nome do treinador é ventilado na Seleção Brasileira. Antes, ainda na atual gestão de Ednaldo Rodrigues, rumores indicavam que o italiano já havia acertado sua vinda para o país. No entanto, com o passar do tempo, optou por seguir seu trabalho no Real Madrid.

A relação de Ancelotti com jogadores da Seleção já existe e é boa, uma vez que treina Vini Jr, Rodrygo, Éder Militão e Endrick no Real Madrid. Quando atleta, Ronaldo também trabalhou com o treinador, entre 2007 e 2008, no Milan.

Mesmo aposentado há anos, Ronaldo não deixou de trabalhar com futebol. Além de gestão de clubes, como foi com o Cruzeiro, o Fenômeno anunciou em dezembro sua intenção de disputar a presidência da CBF. Os trâmites, porém, são longos, uma vez que precisa de uma reunião de apoios necessários para oficializar a candidatura.

Ronaldo é um dos jogadores com mais proximidade com a Seleção Brasileira desde sua época de jogador, quando conquistou duas Copas do Mundo, sendo protagonista em 2002. Ele totalizou cinco títulos com a Amarelinha.