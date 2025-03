Empresário tenta retorno de Neymar à Europa, diz jornal

Apesar da grande expectativa da torcida do Santos em contar com Neymar por mais tempo, a ideia do camisa 10 em retornar à Europa parece ainda ser uma questão. Prova disso é que Pini Zahavi, empresário israelense, vem sondando clubes europeus com intuito de negociar o meia-atacante.

De acordo com o jornal espanhol "Sport", Pini Zahavi, que foi o responsável pela negociação que levou Neymar ao Paris Saint-Germain, vem trabalhando para que o jogador retorne à Europa no meio do ano, quando seu vínculo com o Santos chega ao fim. O periódico ainda avança que o camisa 10 teria sido oferecido para Barcelona e Bayern de Munique, além de não ter interesse em jogar na Premier League.

O suposto movimento de Neymar na Europa vai de contramão com o que ele manifesta no Santos, uma vez que trabalha com a mentalidade de "dia após dia" ao invés de projetar o futuro e, consequentemente, o próximo passo. O objetivo maior é chegar saudável e em alto nível para a Copa do Mundo de 2026.

Desde que retornou, o camisa 10 não esconde sua felicidade, indicando que voltou a gostar de jogar futebol. Seu familiares também se encontram cada vez mais ambientados e confortáveis na cidade, como apurado pelo Lance!.

Soma-se o fato de que seu pai vem fazendo investimentos para reformar a Vila Belmiro, CT Rei Pelé e melhorar a estrutura profissional do Santos como um todo. Na janela que se encerrou, o Peixe também fez contratações de peso para reforçar o elenco a médio e longo prazo visando ajudar Neymar em campo.

Marcelo Teixera e Nermar da Silva Santos visitam o novo vestiário da Vila Belmiro. (Foto: Fotos: Bruno Vaz e Raul Baretta/Santos FC)

Números de Neymar pelo Santos

Em sete jogos desde que retornou ao Santos, Neymar foi titular seis vezes. O camisa 10 já contribuiu com três gols e três assistências. Seu bom desempenho fez com que Dorival Júnior, pela primeira vez, o convocasse para a Seleção Brasileira.