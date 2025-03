O técnico Dorival Jr. divulgou a convocação da Seleção Brasileira, na manhã desta quinta-feira, em cerimônia realizada em um hotel do Rio de Janeiro, para os primeiros desafios do ano. O Brasil irá encarar a Colômbia e Argentina, respectivamente, pelas Eliminatórias da Copa, em março.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Inicialmente, o comandante brasileiro havia enviado uma pré-lista convocatória com 52 jogadores. No entanto, apenas 23 nomes foram selecionados da relação inicial, que tinha atletas atuando no futebol brasileiro.

Além do retorno de Neymar, que estava afastado da Seleção Brasileira desde outubro de 2023 devido à grave lesão, Dorival Jr. fez novas apostas na convocação da Seleção Brasileira. O lateral Wesley, do Flamengo, é um dos casos.

continua após a publicidade

Veja a lista de convocados da Seleção Brasileira

GOLEIROS: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City) DEFENSORES: Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Léo Ortiz (Flamengo), Murillo (Nottingham Forest), Danilo (Flamengo), Guilherme Arana (Atlético-MG), Wesley (Flamengo), Vanderson (Monaco) MEIO-CAMPISTAS: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Matheus Cunha, Neymar (Santos) e Joelinton (Newcastle) ATACANTES: Estêvão (Palmeiras), João Pedro (Brighton), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City) e Vinicius Jr. (Real Madrid)

Compromissos do Brasil na Data Fifa

A Seleção enfrentará a Colômbia no dia 20 de março, às 21h45 (horário de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília, pela 13ª rodada das Eliminatórias. Em seguida, a equipe de Dorival Jr. jogará contra a Argentina, no dia 25, às 21h45 (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela 14ª rodada.

Atualmente, o Brasil ocupa a quinta colocação na classificação das Eliminatórias com 18 pontos em 12 partidas. A Argentina lidera a tabela com 25 pontos, seguida de Uruguai, com 20, e do Equador, com 19. De acordo com o regulamento, os seis primeiros colocados se classificam diretamente à Copa do Mundo.

continua após a publicidade

A Copa do Mundo de 2026 será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México com 48 seleções. O sétimo colocado nas Eliminatórias disputará uma vaga em repescagem em março do ano que vem.

➡️Todas as Datas Fifa até 2030: calendário completo dos jogos

Data Fifa: Calendário de 2025