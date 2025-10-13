Pitaco do Guffo: A chave para encaixar Neymar na Seleção

Na coletiva de imprensa antes da partida amistosa contra o Japão, o técnico Carlo Ancelotti voltou a dizer que Neymar tem lugar na Seleção. E é claro que o maior artilheiro da história da Amarelinha teria lugar, desde que esteja fisicamente apto. A dúvida principal é essa mesmo: qual será a condição física de Neymar em 2026? Este fator depende dele. Mas no campo tático, é outra a chave para encaixar Neymar na Seleção.

Taticamente falando, Tite já descobriu o melhor lugar para escalá-lo: é na posição de ponta de lança fazendo a função de "Falso 10". Que ele tenha liberdade para circular na faixa entre os volantes e os atacantes, que possa flutuar pelos lados e também infiltrar a área em profundidade. Que consiga se associar por dentro, que possa fazer passes verticais e também chegar para finalizar a gol.

O melhor batedor de pênaltis do mundo

Neymar é um finalizador precioso, e que foi evoluindo ao longo da carreira. Quando nos referimos à cobrança de pênaltis então, seu talento sobressai. Para muitos (eu inclusive), estamos falando do melhor cobrador de pênaltis do mundo. E pra corroborar essa afirmação, basta olhar pra taxa de 82% de aproveitamento de cobranças da marca do cal (Dados SportsBase). Levando em consideração que ele sempre foi ou o cobrador oficial, ou entre os principais batedores dos times que trabalhou. É uma marca impressionante.

Para que ele possa exercer o "Falso 10" com liberdade na Seleção, demandará um sacrifício de quem for o centroavante. Por isso, para Neymar jogar assim, precisa de um cara de mobilidade e capacidade física para recompor no lugar dele. Atacantes como Matheus Cunha e João Pedro encaixam melhor nisso que Pedro ou Richarlison. Quem tem que cobrir Neymar não são os volantes, e sim o último homem. Se Neymar fizer sua parte, entendo que há lugar pra ele nessa Seleção assim.

Centroavantes defensores

Entre estes quatro centroavantes, João Pedro se destaca com aproveitamento de 67% nas disputadas defensivas por 90 minutos, contra 32% de Pedro, 29% de Richarlison e 24% de Matheus Cunha. É claro que um centroavante precisa, antes de tudo, colocar a bola pra dentro. A capacidade goleadora precisa ser a principal característica.

Mas se essa principal característica terminar sendo mais ou menos similar entre os candidatos, os predicados defensivos tendem a pesar a favor dos candidatos à titular da posição. A chave para encaixar Neymar na Seleção passa pela escolha do centroavante. E mesmo que nenhum seja um super craque, alguns são opções melhores que outros para que o Hexa, com Neymar no time, seja um sonho possível.