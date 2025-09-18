Pitaco do Guffo: Quais os favoritos para vencer a Champions?

A primeira rodada da Champions League 25/26 teve 18 partidas de um futebol ofensivo e com muitos gols. Apenas a partida entre Olympiakos da Grécia e o estreante Pafos do Chipre terminou no 0x0. Nas outras 17 partidas, tivemos 67 gols marcados, com uma média absurda de 3,9 gols por partida. Com times tão goleadores, quais os favoritos para vencer a Champions?

Se levarmos em consideração que 67% dos jogos terminaram com ambas equipes marcando pelo menos 1 gol, e se essa média for mantida, teremos a Champions mais goleadora da história. E isso faz com que as previsões de favoritismo tenham mais dificuldade de serem certas. Pois se falamos de que os ataques estão marcando muito, também é verdade que as defesas estão sofrendo bastante.

Os suspeitos de sempre

Uma coisa no futebol é imutável: sempre vamos entender que os maiores (e os mais ricos) clubes são favoritos em qualquer competição, de um estadual à Champions. Então, mesmo que Xabi Alonso esteja começando o seu trabalho agora, quem ousaria discordar do favoritismo do Real Madrid? Pois o supercomputador da Opta ousa, e coloca os merengues com apenas 5,8% de probabilidade de título, após a primeira rodada.

Uma briga interessante no Real Madrid é entre Rodrygo e Vini Junior. Parece que para o técnico, os dois brigam pelo mesmo lugar no time. Em cinco jogos oficiais na temporada, Vini jogou 3 e Rodrygo 2 (foi titular na estreia contra o Marseille). O que mostra que talvez Vinicius não seja tão intocável para seu treinador. E fica aquela preocupação: será que isso afetará seu desempenho na Seleção?

Por outro lado, o Barcelona tem 8,1% de probabilidade de título após a vitória fora de casa contra o Newcastle. Das 19 finalizações do Barça, 13 foram dentro da área. E com 65% de posse. Ou seja, um time que gosta da bola, que cria coletivamente e mesmo fora de casa, impõe um grande volume ofensivo ao seu adversário. O “Baby Barça” está mais maduro esta temporada, e pra mim, tem mais chances de ser campeão do que aponta o supercomputador da Opta.

Os Reis do tempo extra

Após os 18 jogos da primeira rodada, o time com maior probabilidade de ser campeão para o supercomputador da Opta é o Liverpool, com 20,4%. A vitória por 3x2 contra o Atlético de Madrid foi marcada pela capacidade colchonera de se recuperar e empatar o jogo em 2x2, quando tudo parecia definido a favor dos Reds, e por uma característica desse time de Arne Slot: marcar gols da vitória no tempo extra. A qualidade técnica de Virgil na cabeçada que deu a vitória ao Liverpool também é uma marca desse time: as individualidades têm aparecido com competência e alto nível técnico.

Virgil e a capacidade técnica individual do Liverpool

Se por um lado Haaland bateu o recorde de chegar aos 50 gols marcados em menos tempo (49 partidas), o seu Manchester City só conseguiu dominar o Napoli em casa após a expulsão de Di Lorenzo no primeiro tempo. O time de Guardiola tem 8,8% de probabilidade de título. Abaixo do PSG, o atual campeão que atropelou a Atalanta na estreia e tem 12,7% de probabilidade de título. Poderá Luis Enrique motivar e organizar seu time para um bi campeonato?

Particularmente, ao pensar quais os favoritos para vencer a Champions, além do Barcelona e seu jovem time, vejo duas equipes que não são as mais favoritas pra Opta, mas pra mim sim: o Bayern de Munique é um time super competitivo e com muitas opções de montar times diferentes (tem 6,2% de probabilidade) e o Arsenal de Arteta, que quer mostrar ao mundo sua ambição e venceu com naturalidade o Athletic em Bilbao por 0x2. Os Gunners tem 17% de probabilidade de título e podem ser uma grata surpresa esta temporada.