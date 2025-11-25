Quando se trata de seleções femininas palavra de ordem na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é integração. E vai além do discurso: virou prática no trabalho das equipes de base e do elenco principal.

Sob coordenação de Cris Gambaré, a estrutura passou a funcionar de forma alinhada, com convocações conjuntas, compartilhamento metodológico e uma transição contínua entre as categorias. Esse processo tem sido responsável por fortalecer a formação da Seleção Principal, que hoje conta com atletas como Dudinha, Isa Haas, Bruninho, Tarciane, Duda Sampaio e Angelina, entre outras, com passagem pela base canarinha.

Atualmente, o Brasil tem as categorias sub-15, sub-17 e sub-20, além da Seleção principal. A evolução das categorias é tema da seção do Lance!, "Olho nela, Arthur", com foco na Seleção Brasileira. As análises são publicadas às terças-feiras e também são quadros no Youtube.

Seleção sub-17 faz campanha histórica

No Mundial Sub-17, a equipe comandada por Rilany Silva mostrou exatamente essa identidade cada vez mais consolidada. O Brasil fez a melhor campanha de sua história na competição, com sete jogos, duas vitórias, três empates e duas derrotas, alcançando 42,8% de aproveitamento, além de três partidas sem sofrer gols.

A equipe marcou 11 gols, sofreu oito, finalizou em média 14,3 vezes por jogo e terminou o torneio com 61% de posse de bola. Os números são da plataforma Sofascore.

Os destaques ofensivos foram Giovanna Waksman e Giovana Figueredo, ambas com três gols, Kaylane Vieira e Evelin Bonifacio, com dois cada, e Allyne de Oliveira, que marcou uma vez. O desempenho reforçou a força do trabalho coordenado entre base e principal e ajudou a preparar uma geração que já começa a se aproximar da Sub-20.

Rilany, treinadora da Seleção Feminina Sub-17, conversa com o time durante o treino (Foto: Reprodução/CBF)

Sub-20 segue preparação para o Sul-Americano

A Seleção Sub-20, treinada por Camilla Orlando, também vive momento importante no desenvolvimento. Após boas atuações em amistosos recentes, o grupo se prepara para o Sul-Americano de 2026 e, nesta semana, disputa um triangular na Argentina, encarando duas seleções tradicionais do continente.

O primeiro duelo será contra a Argentina, no dia 26 de novembro, às 10h30, no CT da Federação Argentina, em Ezeiza, com transmissão da CBF TV. O segundo compromisso será contra o Paraguai, no dia 29.

No novo ciclo do futebol feminino brasileiro, integração não é apenas um projeto; é identidade. E o futuro da Seleção começa, cada vez mais, nas categorias de base.