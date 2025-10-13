Possível escalação da Seleção para enfrentar Japão repercute: ‘Curioso’

A provável escalação da Seleção Brasileira para enfrentar o Japão em amistoso que será disputado amanhã divulgada pelo GE viralizou rapidamente. Paulo Henrique, lateral do Vasco, foi um dos nomes mais comentados entre as novidades. O jogador treinou entre os titulares e pode fazer sua estreia como titular com a camisa da Seleção principal. Confira a repercussão;

Ancelotti mexe na escalação brasileira

Em entrevista coletiva concedida antes do treino desta segunda-feira, Ancelotti declarou que o jogo desta terça "será mais uma oportunidade para analisar jogadores".

Uma mudança fora antecipada pelo técnico ainda no início do mês, quando Ancelotti anunciou a lista de convocados: Hugo Souza. O goleiro do Corinthians vai ocupar a vaga de Bento, já que a comissão técnica quer observar o jogador também durante uma partida.

Com a possível escalação como titular diante do Japão, Paulo Henrique pode ganhar mais tempo em campo e, consequentemente, a confiança definitiva de Ancelotti na busca por consolidar-se na posição — uma das vagas que está mais indefinida para a próxima Copa do Mundo.

Seleção Brasileira enfrenta Japão em amistoso na Ásia

A Seleção Brasileira enfrenta o Japão nesta terça-feira (14) em um amistoso internacional. O jogo está marcado para às 07h30 (horário de Brasília), no Ajinomoto Stadium, em Tóquio (Japão), e terá transmissão da TV Globo (canal aberto), Sportv (canal fechado) e da ge tv (streaming).

Devido ao fuso horário do Japão, 12 horas à frente de Brasília (fuso oficial do Brasil), a partida acontecerá em um horário mais cedo que o habitual para o público brasileiro.