Fala de Ancelotti sobre Neymar na Seleção Brasileira viraliza: ‘Infelizmente’

Uma fala de Carlo Ancelotti sobre Neymar na Seleção Brasileira viralizou na manhã desta segunda-feira (13). A resposta foi dada em coletiva na véspera do amistoso de preparação para a Copa do Mundo contra o Japão.

Mais uma vez, Carlo Ancelotti não levou Neymar para a Seleção Brasileira, e o tema segue em debate nas coletivas do treinador. O italiano elogiou o craque em sua última coletiva.

- Neymar pode jogar no seu máximo nível nesta seleção sem nenhum problema. Quando ele está bem, tem a qualidade para jogar não apenas na seleção brasileira, e sim em qualquer equipe do mundo - respondeu Carlo Ancelotti.

Nas redes sociais, a resposta de Ancelotti sobre Neymar na Seleção Brasileira repercutiu muito. Para alguns, o tempo do craque da Vila Belmiro com a Amarelinha acabou. Outros, ainda colocam o jogador como peça fundamental para a Copa do Mundo de 2026. Veja abaixo.

Neymar na Seleção? Ancelotti diz que Data Fifa de março vai indicar a lista para a Copa

Na véspera do amistoso com o Japão, o último do Brasil nesta Data Fifa de outubro, o técnico Carlo Ancelotti ressaltou mais uma vez a importância dos amistosos para observar jogadores na Seleção Brasileira. E revelou que os amistosos do próximo mês deverão ser os últimos desta etapa de testes; em março, quando o Brasil irá enfrentar seleções da Europa, a intenção é já ter o grupo encaminhado para a Copa do Mundo.

— O jogo de amanhã (terça) é mais uma oportunidade para analisar jogadores, e acredito que a Data Fifa de março, mais ou menos, poderá ter a lista que vai jogar a Copa do Mundo.

O treinador acrescentou que um dos desafios da comissão técnica da Seleção Brasileira é justamente consolidar uma equipe para a Copa do Mundo, enquanto ainda se buscam alternativas para o time.

— Precisamos manejar essas duas coisas: um time que, pouco a pouco, vai ficando mais definido para a Copa do Mundo, com outros jogadores que queremos ver como se incorporam no jogo do time — declarou Carlo Ancelotti.

Em março, pode ser que Ancelotti traga Neymar de volta para a Seleção Brasileira. Como já esclareceu em outras coletivas, o italiano convocará o camisa 10 quando o físico do jogador se estabilizar.