Questionado sobre quem deve ser o dono da camisa 9 da Seleção Brasileira, em níveis técnicos, Zico enxerga essa solução no Flamengo. Pedro, que esteve ausente desta convocação, para enfrentar Coreia do Sul e Japão em amistoso, o centroavante rubro-negro foi mencionado pelo ex-jogador.

Eu acho que, por exemplo, em termos de qualidade técnica, estando numa melhor condição física e no ritmo do jogo, eu acho que no Brasil o Pedro tá na frente. Mas ele veio de uma cirurgia grave, parecida com a que eu tive, é complicado, leva tempo para manter uma sequência de jogos - argumentou, durante participação no programa Esporte Record.

Ancelotti mencionaatacante do Flamengo durante convocação

Apesar de não chamar jogadores do Flamengo para os amistosos contra a Coreia do Sul e o Japão, o técnico italiano abordou o nome de Pedro na coletiva de imprensa.

- Vi o jogo do Igor Jesus contra o Betis. Gosto muito do seu jogo, por isso chamei ele. Eu acho que a Seleção tem de ter outros atacantes deste perfil do Igor Jesus. Pode ser o Kaio Jorge, o Pedro, do Flamengo, um atacante de área, porque às vezes você precisa ter um atacante de área, porque às vezes você tem o controle do jogo e joga muitas bolas à área e precisa ter um atacante com essas características - completou o treinador da Seleção sobre Pedro, do Flamengo.

Pedro comemora seu gol em Estudiantes x Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Ancelotti comenta questão da camisa 9 no Brasil

- João Pedro tem um pequeno problema físico. Não está 100%. Preferimos que ele se recupere tranquilamente nesta Data Fifa seu melhor nível. Tem um problema de caráter físico. O Igor Jesus é um atacante que tem uma característica bem distinta. Creio que a Seleção, em uma competição importante como a Copa, tem de ter um centroavante com essa característica. Forte na área, de cabeça, que luta muito, tem qualidade nos duelos - falou Ancelotti durante coletiva da convocação.