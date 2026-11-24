Botafogo e São Paulo empataram por 1 a 1 na noite desta segunda-feira (23), no estádio Nilton Santos, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor abriu o marcador com Pedro Lima, mas o Glorioso empatou com Tiquinho Soares quando a partida se encaminhava para os minutos finais. Nas redes sociais, o jornalista e influenciador digital, Rogério Barolo, apontou o culpado pelo empate cedido nos últimos minutos de partida.

Barolo ainda exaltou a atuação do goleiro tricolor Rafael, que, de acordo com sua opinião, evitou uma possível derrota paulista no Rio de Janeiro.

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São Paulo empata com Botafogo e jornalista aponta culpado

Em um vídeo publicado no seu canal do Youtube, o influenciador digital apontou a atuação de Wendell como maior negativa em relação ao elenco na partida contra o Botafogo:

- Eu achando que ele fosse brilhar, estava tudo do jeito que ele gosta. O que fizeram para trazer você para o São Paulo, quem trouxe você, deveria estar preso. "Leva o William Gomes e Moreira de graça, porque queremos muito você, Wendell". Que nota eu daria para você? Não vou dar nem nota! - disparou Barolo.

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Posteriormente, o jornalista ainda exaltou o desempenho e dedicação do goleiro Rafael para segurar o empate e garantir um ponto fora da capital paulista:

- Rafael foi um dos melhores em campo; com as defesas que ele fez, o São Paulo não perdeu. Hoje ele evitou a derrota, evitou a virada. Hoje foi bem; se não fosse ele, o São Paulo poderia ter perdido o jogo - concluiu o influenciador.

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São Paulo e Botafogo tiveram um expulso para cada lado no fim do confronto (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Resultado negativo para os dois lados

➡️São Paulo sai na frente, mas Botafogo busca o empate no Brasileirão

O resultado não foi bom para nenhum dos dois times, que fazem um fraco Brasileirão. No entanto, o São Paulo atingiu a pontuação mínima para evitar o rebaixamento no Nacional, enquanto o Botafogo ainda não alcançou a marca.

Com o resultado, o Tricolor chega aos 45 pontos e ocupa a 11ª posição na tabela de classificação. O Glorioso, por sua vez, fica com 43 e cai para a 14ª. Na próxima rodada, o time paulista recebe o Remo, na quinta-feira (26), às 20h (de Brasília), no Morumbis, enquanto o carioca recebe o Bahia no sábado (28), às 21h, no Nilton Santos.