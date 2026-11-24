O São Paulo alcançou os 45 pontos no Campeonato Brasileiro, mas o empate com o Botafogo, depois de abrir vantagem e sofrer a igualdade quando o duelo se encaminhava para minutos finais, reforçou a sensação de que a temporada tricolor ainda está distante das expectativas do clube. A pontuação era uma meta desejada para afastar o risco de rebaixamento, mas, como destacou Calleri após a partida, representa pouco diante da grandeza da instituição.

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O resultado também voltou a evidenciar uma dificuldade que acompanha a equipe ao longo de 2026: o desempenho como visitante. O Tricolor segue sem vencer fora de casa desde abril e, mais uma vez, não conseguiu transformar uma vantagem construída durante a partida em três pontos.

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Para o confronto no Nilton Santos, Dorival Júnior precisou lidar com duas ausências importantes. Artur não poderia atuar por pertencer ao Botafogo, enquanto Lucas Moura pediu para ser preservado das condições do gramado sintético do estádio.

Sem o camisa 7, o treinador optou por reforçar o meio-campo e utilizar Luciano e Calleri como dupla de ataque. O setor central foi formado por Pablo Maia, Bobadilla e Djhordney, em uma tentativa de dar mais sustentação à equipe e melhorar a circulação da bola.

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Além do paraguaio que voltou após a Data Fifa, a formação também contou com o retorno de t Luciano e Newton, que cumpriram suspensão.

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Bobadilla se destaca no meio-campo

Entre os pontos positivos da atuação tricolor, Bobadilla teve participação importante na construção das jogadas. O paraguaio acertou lançamentos em profundidade, ajudou a ditar o ritmo da equipe e ainda apareceu em condições de finalizar e marcar.

A boa atuação do volante foi uma das respostas encontradas por Dorival para reorganizar o meio-campo diante das ausências. O setor conseguiu oferecer alternativas para a saída de bola e aproximar os jogadores de ataque em diferentes momentos do confronto enquanto esteve em campo.

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Outro destaque foi Pedro Lima, autor do gol são-paulino e que segue entre os jogadores de melhor desempenho da equipe nesta reta final de temporada. O jovem voltou a aproveitar a oportunidade e teve participação decisiva para colocar o Tricolor em vantagem.

O empate com o Botafogo resume parte dos desafios que o São Paulo ainda precisa superar. Mesmo com alternativas encontradas por Dorival nesta partida e poucas boas atuações individuais, a equipe voltou a deixar pontos pelo caminho como visitante. Os 45 pontos representam o cumprimento de uma meta, mas não encerram a cobrança por uma temporada mais próxima do tamanho e das ambições do clube.

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