O empate por 1 a 1 com o Botafogo, na última segunda-feira (23), fez o São Paulo alcançar uma marca que parecia distante no início da temporada: os 45 pontos no Campeonato Brasileiro. A pontuação, no entanto, tem um significado que vai além da situação do clube na tabela. Foi justamente esse o objetivo traçado por Hernán Crespo em janeiro, quando o treinador ainda estava à frente da equipe e provocou uma discussão interna ao apontar a luta contra o rebaixamento como prioridade no torneio.

➡️Análise: São Paulo chega aos 45 pontos, mas empate com Botafogo expõe limites da temporada

Quase dez meses depois, o Tricolor chegou ao número projetado pelo argentino apenas na 36ª rodada, a duas partidas do encerramento da competição. O cenário dá uma nova dimensão à declaração que, na época, foi considerada pouco ambiciosa por integrantes da diretoria e contribuiu para o desgaste entre o treinador e o clube.

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A discussão voltou à tona após o resultado no Rio de Janeiro, mas a trajetória são-paulina ao longo de 2026 permite ampliar a análise. Mais do que saber se Crespo estava certo ou errado, o momento mostra a distância entre a expectativa criada internamente e o desempenho que o time conseguiu apresentar durante a temporada.

A declaração de Crespo que provocou desgaste no São Paulo

A discussão começou em janeiro, depois da derrota para o Palmeiras pelo Campeonato Paulista. Na ocasião, Crespo afirmou que o primeiro objetivo do São Paulo no Brasileirão seria alcançar os 45 pontos, pontuação tradicionalmente associada à permanência na elite nacional.

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A fala não foi bem recebida pela diretoria. O presidente Harry Massis manifestou publicamente uma expectativa diferente e defendeu que o Tricolor deveria brigar por uma vaga na Libertadores, em vez de concentrar o planejamento na luta contra o rebaixamento.

Dias depois, Crespo explicou que sua intenção havia sido proteger o elenco em um momento de pressão e reconheceu que não tinha sido feliz na maneira de transmitir a mensagem. A divergência, porém, já havia ganhado espaço nos bastidores e se somou a outros fatores que contribuíram para o desgaste do treinador, demitido em março.

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➡️ Calleri lamenta empate e diz que pontuação do São Paulo é pouco para a grandeza do clube

São Paulo precisou de 36 rodadas para atingir a meta

O campeonato avançou e a realidade do São Paulo ficou distante das expectativas mais otimistas. Mesmo com mudanças no comando técnico ao longo da temporada, a equipe não conseguiu transformar a ambição de disputar posições mais altas em uma campanha consistente.

Depois da saída de Crespo, Roger Machado assumiu o time, mas também deixou o cargo. Dorival Júnior chegou posteriormente e passou a conduzir a equipe na reta final do Brasileirão. Ainda assim, o Tricolor continuou convivendo com oscilações e dificuldades para emendar resultados positivos.

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O empate com o Botafogo, portanto, teve um peso simbólico. Com 45 pontos, o São Paulo finalmente atingiu a pontuação que havia sido colocada como prioridade pelo primeiro treinador da temporada. O objetivo, entretanto, só foi cumprido quando restavam duas rodadas, em um momento no qual o clube já estava distante da disputa por uma vaga na Libertadores.

Meta alcançada não apaga frustração com a temporada

A chegada aos 45 pontos também não representa, por si só, uma avaliação positiva do ano. O próprio elenco demonstrou insatisfação com a campanha. Após o empate com o Botafogo, Jonathan Calleri afirmou que a pontuação era muito pouco para a história e a dimensão do São Paulo.

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A declaração do atacante ajuda a dimensionar a diferença entre alcançar o objetivo mínimo de permanência e corresponder às expectativas de um clube que começou o campeonato projetando uma disputa por posições mais altas.

Com duas partidas ainda pela frente, contra Remo e Athletico-PR, o São Paulo terá a oportunidade de melhorar sua pontuação e encerrar o Brasileirão de maneira menos frustrante. A meta de Crespo foi alcançada, mas o momento em que isso aconteceu deixa uma questão para o planejamento de 2027: o clube avaliou corretamente as condições que tinha para competir em 2026?

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