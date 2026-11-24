Vinicius de Medeiros confirmou que não participará do debate entre os candidatos à presidência do São Paulo, marcado para esta terça-feira (24), às 20h30 (de Brasília), no Morumbis. Em publicação nas redes sociais, o candidato chamou o encontro de "encenação", questionou a imparcialidade da organização e afirmou que está disposto a participar de um novo debate após a eleição do Conselho Deliberativo, marcada para domingo (29).

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A decisão confirma a informação antecipada pelo Lance! na segunda-feira (23), quando a reportagem revelou que Vinicius avaliava não comparecer ao encontro por discordar do formato proposto. Na ocasião, um dos principais questionamentos do candidato era a participação de Olten Ayres, presidente do Conselho Deliberativo, na condução e mediação do debate.

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Em sua manifestação pública, Vinicius afirmou que não se recusa a discutir propostas e o futuro do clube, mas que não pretende legitimar um encontro cuja organização, em sua avaliação, não oferece condições de isenção.

— Não fujo de debate. Estou pronto para discutir propostas e o futuro do São Paulo Futebol Clube. Mas não vou legitimar uma encenação conduzida por quem já escolheu um lado nessa disputa — escreveu.

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Vinicius questiona condução do debate no São Paulo

O candidato voltou a questionar a participação de Olten Ayres na organização do encontro. Segundo Vinicius, o presidente do Conselho Deliberativo é apoiador declarado da oposição, o que comprometeria a imparcialidade do debate.

Na publicação, ele também citou uma carta dirigida aos sócios do São Paulo na qual, segundo sua avaliação, Olten teria manifestado apoio à chapa adversária. Vinicius defendeu que o encontro tenha regras equilibradas e mediação independente, com condições iguais para os dois concorrentes à presidência.

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— O associado e o torcedor merecem um debate com isenção, regras equilibradas e mediação independente — afirmou.

A condução do encontro já era um dos pontos de discordância apresentados pelo candidato antes da confirmação da ausência. Conforme informou o Lance!, as perguntas seriam feitas por conselheiros e selecionadas pelo presidente do Conselho Deliberativo, formato que gerava preocupação na campanha de Vinicius.

Candidato diz que comunicou ausência em 17 de novembro

Outro ponto destacado por Vinicius na publicação foi a cronologia da decisão. O candidato afirmou que já havia comunicado, no dia 17 de novembro, que não participaria do debate no formato proposto.

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Segundo ele, a resposta foi enviada com antecedência, mas não foi considerada pela organização do encontro. A manifestação pública desta terça-feira, portanto, também serviu para explicar os motivos da recusa.

Apesar da decisão, Vinicius reiterou que não descarta participar de um debate em outra ocasião. A proposta é que o encontro seja realizado após a eleição do Conselho Deliberativo, prevista para domingo (29).

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Eleição do Conselho Deliberativo antecede escolha do presidente

A eleição do Conselho Deliberativo é uma etapa importante do processo sucessório do São Paulo. A votação deste domingo definirá os 100 novos conselheiros eleitos, que se juntarão aos 152 vitalícios para participar da escolha do próximo presidente do clube.

Vinicius de Medeiros representa a chapa "São Paulo à Frente", da situação, enquanto Marcelo Marcucci Portugal Gouvêa é o candidato da oposição, pela chapa "São Paulo de Volta".