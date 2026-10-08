O São Paulo pode ganhar mais um desfalque para a partida contra o Vitória. Ferreirinha deixou o campo com dores na derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, na quarta-feira (7), e será avaliado pelo departamento médico. Caso o problema seja confirmado, o atacante será a nona baixa do elenco por questões físicas.

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Ferreirinha foi acionado no intervalo da partida disputada no Mineirão. A entrada do atacante fazia parte da tentativa de Dorival Júnior de aumentar o poder ofensivo da equipe, mas o jogador não conseguiu permanecer em campo até o fim e foi substituído por Victor Sá.

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Ainda não há diagnóstico oficial nem previsão de retorno para o atacante. A situação aumenta a preocupação do técnico são-paulino, que já vem lidando com uma lista extensa de jogadores indisponíveis.

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São Paulo tem oito jogadores fora

Antes do confronto com o Cruzeiro, o São Paulo já tinha oito atletas afastados por lesões, recuperação de procedimentos cirúrgicos ou outras questões físicas. Rafael está fora por dores na região lombar, enquanto Iago trata um problema no adutor direito. Danielzinho se recupera de uma lesão na sindesmose do tornozelo esquerdo, e Nicolas está em recuperação de um problema no menisco do joelho esquerdo.

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Também estão no departamento médico Aurélio Buta, com lesão no menisco do joelho direito, e Domingos Duarte, que sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Lucas Moura segue o processo de recuperação após cirurgia no tendão de Aquiles da perna direita. Já Luciano trata uma lesão no adutor direito.

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A lista reúne problemas de naturezas diferentes. Por isso, os jogadores estão em etapas distintas de recuperação e nem todos os casos estão relacionados a lesões musculares.

Domingos Duarte pelo São Paulo- (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Lucas Moura se aproxima de retorno

Apesar do número elevado de ausências, o São Paulo tem uma possibilidade de reforço para as próximas rodadas. Lucas Moura já participa de algumas atividades com o restante do elenco e trabalha para voltar a ser relacionado.

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Dorival Júnior indicou que o camisa 7 poderá ganhar alguns minutos em campo assim que estiver liberado para atuar. A comissão técnica, porém, ainda acompanha a evolução do jogador antes de definir uma possível volta.

Outro caso é o de Cauly, que ficou afastado após passar por um procedimento para tratar um problema nasal. O jogador precisou cumprir um período de afastamento relacionado à medicação utilizada e não está na mesma situação dos atletas lesionados.

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São Paulo busca reação no Brasileirão

O São Paulo terá pouco tempo para se recuperar da sequência negativa. Depois das derrotas para Santos e Cruzeiro, o Tricolor volta a campo no sábado (10), contra o Vitória. A partida será disputada às 21h, no Morumbis, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A presença de Ferreirinha dependerá da avaliação médica realizada após as dores sentidas diante do Cruzeiro.