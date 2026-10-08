Joia do São Paulo ganha destaque em importante mídia internacional

A retomada de Ryan Francisco no São Paulo voltou a repercutir fora do Brasil. O atacante de 19 anos foi destaque do Diario AS, da Espanha, em publicação feita na última terça-feira (6), após começar como titular no clássico contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

Foi a primeira vez que Ryan iniciou uma partida pelo time profissional do São Paulo em 2026. No clássico, disputado no Morumbis, o atacante sofreu o pênalti convertido por Luciano, que marcou o gol tricolor na derrota por 2 a 1.

continua após a publicidade

A publicação espanhola relembrou a trajetória do jogador, que passou cerca de nove meses afastado após uma grave lesão no joelho esquerdo. Antes do problema físico, Ryan vinha sendo tratado como uma das principais promessas formadas em Cotia.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Atacante Ryan Francisco, do São Paulo, em campo (Foto; Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Ryan Francisco ganhou destaque ainda nas categorias de base

Em 2023, ainda no Sub-17, marcou 45 gols na temporada e terminou como artilheiro do Campeonato Paulista da categoria, com 28 gols. Dois anos depois, foi um dos principais nomes do São Paulo na conquista da Copinha. Ryan marcou dez gols em oito partidas, terminou como artilheiro e foi eleito o melhor jogador da competição.

continua após a publicidade

Naquela edição, teve papel decisivo na semifinal contra o Criciúma, quando marcou os dois gols da vitória por 2 a 1, ambos de pênalti. Poucos dias depois, fez seu primeiro gol como profissional, contra a Portuguesa, pelo Campeonato Paulista.

A sequência, porém, foi interrompida em julho de 2025. Durante um treinamento, Ryan sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e uma lesão no menisco do joelho esquerdo. O atacante passou por cirurgia e só voltou aos gramados em abril de 2026, inicialmente pelo time Sub-20.

continua após a publicidade

Depois de recuperar ritmo na base, Ryan voltou a aparecer entre as opções de Dorival Júnior. Em setembro, entrou no segundo tempo do empate com o Boca Juniors, pela Copa Sul-Americana, e chegou a marcar, mas o gol foi anulado por impedimento.

Contra o Santos, Ryan aproveitou as ausências de Calleri, suspenso, e Gustavo Santana, que não estava 100% fisicamente, para começar entre os titulares. A partida marcou seu primeiro início no profissional desde o retorno da lesão.

continua após a publicidade

O destaque no Diario AS ocorre justamente neste momento de retomada, em que Ryan volta a ganhar minutos e espaço no elenco principal do São Paulo. Aos 19 anos, o atacante busca agora uma sequência depois de passar por um longo período de recuperação.