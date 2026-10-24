O São Paulo busca encerrar o jejum de vitórias como visitante e melhorar o desempenho longe do Morumbis na sequência do Campeonato Brasileiro. Em 2026, o Tricolor disputou 27 partidas fora de casa, somando cinco vitórias, sete empates e 15 derrotas. O retrospecto representa apenas 27% de aproveitamento dos pontos disputados.

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Além da dificuldade para conquistar resultados positivos, os números mostram um desequilíbrio entre os setores da equipe. Nos 27 compromissos como visitante, o São Paulo marcou 21 gols e sofreu 38, com médias de 0,8 gol feito e 1,4 gol sofrido por partida, segundo dados fornecidos pelo Sofascore.

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São Paulo não vence fora de casa desde abril

A última vitória do Tricolor como visitante aconteceu em abril, quando a equipe venceu o Boston River por 1 a 0, pela Copa Sul-Americana. Desde então, o time tenta voltar a conquistar um resultado positivo longe de seus domínios.

Pelo Campeonato Brasileiro, o jejum é ainda maior. A última vitória, paulina, fora de casa, na competição foi em março, quando derrotou o RB Bragantino por 2 a 1.

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Desempenho no Brasileirão também preocupa

O recorte específico do Campeonato Brasileiro ajuda a dimensionar a dificuldade enfrentada pelo São Paulo longe de casa. Além de identificar a última vitória, o retrospecto na competição permite avaliar o aproveitamento, a quantidade de gols marcados e sofridos e a sequência de resultados como visitante.

Neste momento, os números são: 2 vitórias, 3 empates e 10 derrotas, o que resulta em apenas nove pontos conquistados, além de 13 gols marcados e 24 sofridos, com aproveitamento de 20% como visitante no Brasileirão.

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O duelo com o Mirassol representa mais uma oportunidade para o Tricolor melhorar o retrospecto como visitante e somar pontos importantes na reta final do Brasileirão.

Depois de duas vitórias consecutivas, sobre Vitória e Vasco, como mandante, a equipe comandada por Dorival Jr. tenta manter a reação também longe do Morumbis. O desempenho fora de casa, porém, aparece como um dos pontos que o time precisa melhorar para sustentar a evolução e terminar a temporada em uma posição melhor na tabela.