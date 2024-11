São Paulo sai atrás no placar, mas busca empate com o Bragantino fora de casa

Um empate que ajuda muito pouco as duas equipes. São Paulo e RB Bragantino ficaram no 1 x 1 na tarde desta quarta-feira (20) e o resultado impediu que os times avançassem nos seus objetivos na temporada. No time de Bragança, a luta contra o rebaixamento segue intensa e a equipe chegou a dez jogos seguidos sem vencer. Do lado Tricolor, o ponto conquistado não é o suficiente para colocar a equipe entre as classificadas para a fase de grupos da Libertadores e o clube pode ver Flamengo e Internacional descolarem na pontuação.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

No estádio Nabi Abi Chedid, Sasha abriu o placar aos 15 minutos da primeira etapa e Lucas Moura deu sequência a sua grande fase no São Paulo ao empatar logo depois, aos 24 minutos de jogo. O gol anotado pelo camisa 7 foi o 14º na temporada, o que o coloca empatado com Calleri como vice-artilheiro são-paulino na temporada. No total, são 23 participações em gols, sua melhor marca desde as temporadas 2016/17, quando defendia o Paris Saint-Germain.

Na tabela, o São Paulo segue na 6ª posição com 58 pontos. Flamengo e Inter ainda jogam na rodada e já tinham dois pontos de vantagem, cada um com 59. O Tricolor busca uma vaga direta na próxima Libertadores, que atualmente vai até a 5ª posição na tabela. Já o Bragantino amarga a 18ª posição com 37 pontos. A equipe está empatada em pontos com o Criciúma, Juventude e Fluminense, com a ressalva que esses dois últimos ainda jogam na rodada e podem abrir vantagem do Z4.

RB Bragantino x São Paulo pelo Brasileirão Série A 2024. Foto: Diogo Reis/AGIF

A partida teve o saldo positivo para o São Paulo ao promover as entradas de jogadores que estavam lesionados. Alisson deu sequência à sua recuperação e ganhou mais minutos após retornar contra o Athletico-PR, além do lateral esquerdo Patryck Lanza, que se recuperou de lesão na clavícula e saiu do banco no segundo tempo.

Como foi o jogo?

O Bragantino entrou em campo com o peso de precisar vencer a partida para sair da zona de rebaixamento. E o roteiro desenhado no pré-jogo se aplicou em campo, com o time mandante pressionando nos minutos iniciais e buscando o gol para abrir o placar. Do lado Tricolor, o início de jogo foi em baixa rotação e não conseguiu encaixar contra-ataques para surpreender o adversário.

Com Maxi Cuberas no banco de reservas, o São Paulo viu o Bragantino dominar as ações iniciais e sofreu o gol aos 15 minutos da primeira etapa. E John John foi fundamental na jogada do gol. No lance anterior, o meia apareceu do lado esquerdo, recebeu a bola na quina da grande área e bateu cruzado para fora.

Um minuto depois, se infiltrou pela direita, aproveitou a sobra da bola que não foi dominada por Sasha, levou par a linha de fundo e devolveu a redonda para o centroavante apenas empurrar para o gol. Sasha abriu o placar e colocou o Bragantino à frente. Cinco minutos depois, o lateral Juninho Capixaba bateu de longe e acertou o travessão.

Sasha marcou o gol do RB Bragantino contra o São Paulo. Reis/AGIF

O gol sofrido assustou e o São Paulo e a equipe começou a reagir e devolver a pressão ao rival. A principal arma para chegar ao gol foram as bolas longas, principalmente para jogadas individuais de Lucas Moura. O camisa 7 não teve sucesso na maioria das bolas que recebeu no lado do campo, mas aos 24 minutos conseguiu converter em gol e empatou a partida.

Em um chutão que saiu da defesa, Lucas girou e ganhou na velocidade de Capixaba. No domínio, tentou uma pedalada e errou, mas não desistiu da jogada, ganhou no jogo de corpo, tomou a frente do rival e foi quase até a linha de fundo para tocar rasteiro por baixo das penas do goleiro Cleiton. 1 x 1 no placar.

O empate voltou a acomodar o Tricolor e partida ficou mais burocrática até o intervalo. Ferreira tentou finalizar cruzado, mas parou na defesa do Massa Bruta. Do outro lado, Lincoln recebeu boa bola enfiada e bateu cruzado para fora. Fim da primeira etapa em Bragança e tudo igual no placar.

Lucas Moura marcou seu 14º gol na temporada contra o RB Bragantino. Foto: Joisel Amaral/AGIF

Segundo tempo de testes

A volta do intervalo repetiu o clima do primeiro tempo. O Bragantino voltou, mais uma vez, melhor e pressionou o Tricolor. Logo aos cinco minutos a dupla John John e Sasha quase repetiu a jogada do primeiro gol. O meia recebeu chuveirinho na área, matou no peito e tocou de cavadinha para o centro da área. Sasha chegou atrasado no lance e, mesmo sozinho de frente pro gol, tocou para fora.

As principais chances criadas foram, de fato, pelo lado dos mandantes, que buscavam a todo custo uma vitória para tentar sair do buraco no Z4. Vinicinho fez grande segunda etapa e deu trabalho para a defesa são-paulina.

➡️ Galoppo passa por cirurgia no joelho e só volta em 2025; veja detalhes

Arriscou um chute rasteiro para defesa de Rafael aos 10 minutos e já na reta final deu uma bela assistência para Juninho Capixaba. O lateral esquerdo recebeu na ponta da grande área e arriscou de três dedos, obrigando o goleiro tricolor a fazer mais uma defesa difícil.

O auxiliar de Luis Zubeldía, Maxi Cuberas, promoveu as entradas de Alisson e Patryck Lanza nas vagas de Marcos Antônio e Sabino, respectivamente. Com poucos minutos em campo, a dupla não fez grande partida, mas não comprometeram e podem ganhar vaga no time titular antes do fim da temporada. Principalmente Lanza, que atua em uma posição crítica do São Paulo.

Rodrigo Nestor também saiu do banco e entrou na vaga de Ferreira, atuando com mais liberdade na linha de frente do ataque. Ao fim do jogo, o São Paulo atuava com Luiz Gustavo como único homem de marcação e André Silva como referência lá na frente. O meio era composto por uma linha de cinco, mas que não deu munição para André criar chances claras de gol, assim como Erick, que o substituiu.

RB BRAGANTINO 1 X 1 SÃO PAULO

34ª RODADA BRASILEIRÃO SÉRIE A

📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de novembro, 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista

⚽ Gols: Eduardo Sasha, 15'/1ºT; Lucas Moura, 24'/1ºT

🟨 Cartões amarelos: Eduardo Santos e Matheus Fernandes (RBB); Sabino e Alisson (SAO)

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

🚩 Assistentes: Leone Carvalho Rocha e Fabrício Vilarinho da Silva

ESCALAÇÕES

RB BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra.)

Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos, Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Jadsom), Lucas Evangelista (Raul), Lincoln (Gustavinho); Jhon Jhon (Henry Mosquera), Vinicinho, Sasha (Arthur Sousa).

SÃO PAULO (Técnico: Maxi Cuberas)

Rafael; Igor Vinícius, Ruan, Alan Franco e Sabino (Patryck Lanza); Luiz Gustavo e Marcos Antônio (Alisson); Lucas, Luciano e Ferreira (Rodrigo Nestor); André Silva (Erick).