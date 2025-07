Palmeiras x São Paulo pelo Brasileirão Sub-20: onde assistir, horário e prováveis escalações

Palmeiras e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (08), às 21h (horário de Brasília), na Arena Barueri, em São Paulo. O confronto, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, terá transmissão do Sportv.

Líder isolado do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Palmeiras garantiu vaga antecipada nas quartas de final ao vencer o Vasco por 2 a 1, em São Januário, na última rodada. Os gols da vitória foram marcados por Rafael Coutinho e Riquelme Fillipi.

Ficha do jogo PAL SAO 17ª rodada Brasileirão Sub-20

Com 36 pontos conquistados, o Verdão disputou 16 partidas na competição, com 11 vitórias, três empates e duas derrotas. A equipe soma 36 gols marcados e 17 sofridos. Os artilheiros do time no torneio são Erick Belé e Riquelme Fillipi, com seis gols cada.

O São Paulo, por outro lado, faz campanha irregular. O Tricolor ocupa a 13ª colocação, com 21 pontos, fruto de cinco vitórias, seis empates e cinco derrotas. A equipe marcou e sofreu 24 gols. Na última rodada, foi derrotada em casa pelo Juventude por 1 a 0. No entanto, venceu o Comercial por 3 a 2 pelo Campeonato Paulista Sub-20.

Sobre o Brasileirão Sub-20

A competição que reúne a elite da categoria tem início previsto para o dia 12 de março. O campeão será definido em jogos de ida e volta, cujas datas-base são os dias 27 de agosto e 3 de setembro, respectivamente. A equipe vencedora garante vaga na Conmebol Libertadores Sub-20 de 2026.

Participarão do campeonato os 20 clubes melhor posicionados no RNC 2025. Os últimos três colocados sofrerão o descenso para a Série B do Brasileirão Sub-20 de 2026.

Clubes participantes: Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Atlético-MG, Athletico-PR, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Bahia, Internacional, América-MG, Red Bull Bragantino, Vasco, Santos, Atlético-GO, Juventude, Cruzeiro e Cuiabá.

Partida será realizada na Arena Barueri (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS: Aranha; Gilberto, Robson, Diogo e Arthur; Coutinho Larson e Erick Belé; Riquelme Fillipi, Heittor e Sorriso. Técnico: Lucas Andrade.

SÃO PAULO: Luciano; Raphinha, Igão, Lucas Loss e Hugo; Samuel Jonathan, Enzo Juan e Carneiro; Juan Potes, Matheus Menezes e Gustavo Santana. Técnico: André Mello.