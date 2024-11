Jornalistas criticam decisão de Zubeldía em RB Bragantino x São Paulo: ‘Invenção’

O São Paulo ficou só no empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira (20), no Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, jornalistas questionaram o técnico Luis Zubeldía pela escolha do zagueiro Sabino para a função de lateral-esquerdo na partida no estádio Nabi Abi Chedid.

A decisão de utilizar Sabino na lateral-esquerda se deu pelas baixas na posição. Wellington trata um edema na coxa, enquanto Jamal Lewis sofreu um trauma no tornozelo. O atacante Eduardo Sasha abriu o placar para o Red Bull Bragantino e o meia Lucas Moura deixou tudo igual para o Tricolor.

