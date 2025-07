Com a saída de Camilla Orlando no fim da temporada — quando se dedicará integralmente a Seleção Brasileira Sub-20 — o Palmeiras já se movimenta em busca de um novo comandante para o time feminino.

Segundo apuração exclusiva do Lance!, um dos nomes visados pelo alviverde vem de um rival: o técnico Thiago Viana, do São Paulo, foi sondado e pode estar de saída do Tricolor. O projeto do Palmeiras deve ser um atrativo a mais, em um momento de turbulência interna do time de Cotia.

Thiago Viana tem 36 anos e iniciou a carreira nas categorias de base do São Paulo feminino. Treinou diferentes faixas etárias, entre sub-16 e sub-20, até ser promovido à equipe principal em 2023. Seu único título profissional até o momento é a Supercopa do Brasil Feminina, conquistada nesta temporada.

🔁 Reformulação no São Paulo

Além da possível saída do treinador, o São Paulo deve passar por uma reformulação significativa. Pelo menos cinco jogadoras têm a saída encaminhada e devem reforçar clubes da primeira divisão dos Estados Unidos na próxima temporada.

Segundo fontes ouvidas pela reportagem, o clima é de pouco diálogo com a gestão do futebol feminino do clube e incertezas sobre renovações de contrato. A exceção é a goleira Anna Bia, que tem se destacado na equipe e deve renovar por três anos.

Os nomes com saídas mais encaminhadas são Dudinha, Bia Menezes e Kaká, que estão no grupo de atletas com propostas do exterior.

Destaque da Seleção Brasileira, Dudinha, inclusive, pode nem mesmo voltar ao Tricolor após a Copa América Feminina, que acontece no Equador, entre julho e agosto. O provável destino é a NWSL, a primeira divisão do futebol feminino norte-americano, conforme antecipou o portal “Fut das Minas”, confirmado pelo Lance!.