São Paulo: Matheus Alves é aprovado em exames e fica perto de assinar com o CSKA

Matheus Alves foi aprovado pelos exames médicos do CSKA e está perto de ser anunciado. O Lance! apurou que existe chance do jogador assinar o contrato já nesta quarta-feira. O time russo também acertou os últimos detalhes com o São Paulo. Ao que tudo indica, o contrato com a equipe será de cinco anos.

Os valores giram em torno dos 6 milhões de euros (cerca de R$ 37,9 milhões). Matheus Alves viajou na última semana para passar por uma bateria de exames. Revelado nas categorias de base de Cotia, o Tricolor entendia que o jogador era um potencial ativo e que provavelmente seria negociado.

Matheus Alves não estava mais treinando no CT da Barra Funda desde a reapresentação do elenco, no dia 26 de junho. Com a negociação do jogador, o Tricolor fica mais perto ainda da sua meta de vendas.

Venda de Matheus Alves pode aproximar São Paulo de meta

Com Matheus Alves na conta, o São Paulo chega perto dos R$ 152 milhões arrecadados em negociações de jogadores em 2025. A meta traçada pela diretoria é de R$ 155 milhões. Até aqui, o maior valor individual foi o da venda de William Gomes ao Porto, por R$ 54,5 milhões.

Entram na conta da meta jogadores como Michel Araújo (Bahia), Wellington Rato (Vitória) e Ângelo (Strasbourg), além de atletas que renderam ao clube por meio do mecanismo de solidariedade da Fifa, como foi o caso de Marquinhos, que foi comprado pelo Cruzeiro e gerou R$ 600 mil ao São Paulo por conta disso.

A tendência é que o número aumente até o fim do ano. O clube ainda pode negociar outros nomes do elenco principal e também lucrar com percentuais de jogadores revelados em Cotia e negociados por outros clubes.