A saída de James Rodríguez do São Paulo pouco impactou no planejamento e gestão do elenco de Luis Zubeldía, que quase não usou o meia desde que assumiu o Tricolor. Mas a péssima estadia de um ano do atleta no clube trará um impacto, ainda que indireto, para o ano de 2025 da equipe. Isso porque o fracasso do colombiano serve como um exemplo a não ser seguido pela diretoria. É o que garante o presidente Julio Casares, que mostra cautela ao falar da chegada de atletas midiáticos.

Em conversa com jornalistas, o executivo não fechou as portas para novo nomes de impacto, até porque outras contratações nome foram feitas depois da chegada de James, como Luiz Gustavo. E, neste caso, uma contratação que dá resultado.

Por outro lado, o São Paulo também tem um "case de sucesso" em seu elenco e que, certamente, é usado como referência para o tipo de grandes atletas que o clube quer contar: Lucas Moura. Ídolo tricolor, o meia foi definido como um exemplo positivo pelo presidente Casares.

- Quando a gente fala em um [jogador] midiático, a gente tem que observar bem essa possibilidade, a oportunidade. Tem que casar. O Lucas foi uma contratação que teve êxito, teve sucesso e teve renovação. A do James foi uma tentativa que não correspondeu em campo. Mas se acharmos essa fórmula do jogador, com essa característica do Lucas... ele tem uma performance física, brilhou e queria voltar para o Brasil. Todos esses fatores podem acontecer - explicou em conversa com jornalistas.

Ao falar de características, o presidente não fala necessariamente de habilidades técnicas em campo, mas do perfil de atleta. O camisa 7 se tornou uma das principais contratações do clube nos últimos anos segue na equipe pelo menos até 2026.

Recentemente, Lucas falou sobre seus futuros planos no São Paulo. Em entrevista ao Charla Podcast, no YouTube, o meia destacou a honra de representar o clube e não descartou uma segunda extensão de vínculo.

- Enquanto eu estiver jogando em alto nível, eu quero jogar bola porque é o que eu amo fazer. Vamos ver se no final do contrato o São Paulo vai querer renovar mais um tempo... vai ser uma honra. Mas ainda tem muito tempo pela frente, espero poder jogar muito tempo em alto nível também - explicou na mesa do programa.