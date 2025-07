São Paulo tem dúvida na escalação para enfrentar o Flamengo

O atacante Lucas Ferreira continua em tratamento de dores na região do quadril e realizou, nesta terça-feira (8), mais uma sessão de fisioterapia no CT da Barra Funda. Com isso, o jogador segue como dúvida para o duelo do São Paulo contra o Flamengo, marcado para este sábado, dia 12 de julho, no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O cronograma de recuperação foi mantido pelo segundo dia consecutivo. As dores surgiram na última sexta-feira, o que tirou o atleta do jogo-treino realizado contra a equipe Sub-20 do São Paulo.

A partida contra o Flamengo marcará o retorno do Campeonato Brasileiro e a reestreia de Hernán Crespo no comando técnico do Tricolor. O elenco se reapresentou nesta terça e ainda terá mais três sessões de treino antes da viagem. Lucas Ferreira será reavaliado ao longo da semana para definir se terá condições de jogo.

(Foto: Divulgação/ Conmebol)

Situação dos lesionados do São Paulo

Com Lucas Ferreira como dúvida, o São Paulo ainda estuda as situações de Lucas Moura e Ferreirinha. A dupla está em processo de transição física e fez trabalhos com as Crias de Cotia no final de semana. Oscar e Marcos Antonio estão recuperados e devem ser relacionados normalmente.

Luciano não está no DM, mas será desfalque contra o Flamengo. O camisa 10 está suspenso, pelo acúmulo de cartões amarelos.