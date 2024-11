As negociações entre Bahia e o meia Rodrigo Nestor ainda estão em estágio inicial, mas a diretoria do São Paulo não descarta evoluir o caso para uma proposta oficial. O presidente do Tricolor, Julio Casares, não descarta uma venda do atleta ao clube baiano, mas afirma que, para que isso aconteça, ainda aguarda uma sinalização concreta da equipe para tratar do tema.

Durante a cerimônia de sorteio do Paulistão 2025, o executivo havia se limitado a falar que não havia recebido proposta e que não tinha detalhes do assunto. Em conversa com jornalistas na tarde desta segunda-feira (18), Casares se mostrou mais à vontade ao falar do tema e disse que, desde que seja interessante ao clube e ao meia, topa ouvir uma proposta do Bahia.

- Ainda não chegou nada oficial, mas sabemos que há o interesse, até porque lá tem o Rogério Ceni como técnico. Mas no futebol é assim, se vier proposta oficializada e for bom para o São Paulo e para o atleta… - iniciou.

Rodrigo Nestor fez o gol do título do São Paulo na Copa do Brasil. (Foto: Fernando Roberto/Lance!)

O presidente ressaltou o prestígio conquistado por Nestor, que marcou o gol do título da Copa Do Brasil 2023 pelo São Paulo. Porém, não deixou de citar que uma mudança de clube faz parte do futebol, principalmente se tratando de uma cria de Cotia.

- Nestor foi fundamental aqui, fez gol em final de campeonato, mas é como sempre falo: os meninos de Cotia devem voar, ganhar o mundo. E no caso do Nestor, se chegar uma proposta boa, vamos examinar - completou Casares.

Transferências no meio-campo não são as únicas a serem especuladas no São Paulo neste momento. Em um cenário de elenco curto para as laterais do Tricolor, o presidente são-paulino afirmou que a equipe já está monitorando atletas para os dois lados.

Na esquerda, com a saída de Welington, o mais cotado para a posição é Wendell, atualmente no Porto. Vale ressaltar que não há, ainda, contato oficial para contratá-lo, mas Casares adiantou que já teve conversas para tratar do futuro do lateral no futebol brasileiro, principalmente no Tricolor. Do outro lado, existem mais opções sendo especuladas. Sem dar detalhes, o gestor chegou a citar quatro nomes diferentes e indicou que podem ser atletas que disputam a atual Série A do Brasileirão.

- Olhando o quadro, não tem nada definido pq ainda tem clubes buscando definir suas posições na tabela e não seria bom falar sobre os nomes, nem para clube, nem para os atletas - explicou.

Ainda há indefinição sobre a permanência de Rafinha, por exemplo, experiente para a posição de lateral direito e uma das referências do elenco são-paulino. O lateral tem contrato até o fim desta temporada e ainda não tem futuro traçado, nem dentro e nem fora do clube.