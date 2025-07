Crespo e reforços: entenda o plano do São Paulo no mercado

Hernán Crespo está no comando do São Paulo há pouco mais de duas semanas e já sinalizou suas necessidades no elenco tricolor. Ainda nas primeiras conversas com o clube, conforme o Lance! apurou, o treinador já estava analisando a equipe e pensando em estratégias. Por outro lado, o clube tem um plano olhando para o lado financeiro.

Sabe-se que o São Paulo busca três posições: lateral-direito, zagueiro e um nome para o setor ofensivo. Algumas questões do Tricolor esbarram em questões financeiras. O time tem em mente que não pode fazer "loucuras". Ou seja, comprar jogadores muito caros ou com uma folha salarial muito alta.

O São Paulo definiu sua estratégia no mercado da bola: buscar jogadores livres ou disponíveis por empréstimo, com possibilidade de cláusula de compra, modelo já utilizado em negociações como as de Marcos Antônio e Cédric.

São Paulo trouxe Dinenno em moldes que servem de exemplo

Dinenno foi a contratação mais recente do São Paulo. O jeito no qual o atleta chegou pode ser tomado como base.

O atacante, de 30 anos, rescindiu amigavelmente com o Cruzeiro e chegou ao São Paulo após ficar livre no mercado. Ele assinou contrato até o fim da temporada, com cláusula de renovação automática em caso de cumprimento de metas.

O jogador chega para suprir a ausência de Calleri, que se recupera de uma cirurgia no ligamento cruzado do joelho e não deve voltar a atuar em 2025. Ambos são compatriotas e atuam na mesma posição.