O São Paulo perdeu a chance de se aproximar de uma vaga direta para a próxima edição da Libertadores. O empate por 1 a 1 com o RB Bragantino, fora de casa, pela 34ª rodada do Brasileirão, deixou o time comandado por Luis Zubeldía - que estava suspenso - mais distante do G4, ocupando a sexta posição, com 58 pontos.

O time da capital saiu atrás do placar quando Sasha abriu o placar, mas buscou o gol com Lucas Moura e garantiu o ponto nesta rodada. Apesar do empenho, o Tricolor voltará a São Paulo com apenas um ponto na bagagem.

- Acho que ficou gosto amargo do empate, buscamos a vitória, começamos um pouco abaixo, mas a gente vem trabalhando. Infelizmente não conseguimos a vitória, agora é trabalhar porque sábado tem o Atlético-MG - lamentou o atacante Ferreira.

O Flamengo, quarto colocado, tem um ponto a mais, mas ainda entrará em campo nesta rodada. O São Paulo, por sua vez, tem mais quatro partidas para assegurar sua vaga direta no torneio continental. No sábado (23), o time recebe o Galo, no Morumbis, e não pode pensar em tropeçar.