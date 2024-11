Rafinha revela briga com James Rodríguez no São Paulo: ‘Ficou zangado’

James Rodríguez defendeu o São Paulo entre agosto de 2023 e julho deste ano. O jogador teve uma passagem apagada e não conseguiu exibir o mesmo futebol que joga pela seleção colombiana no Morumbis. Rafinha, lateral do Tricolor, contou que chegou a ter uma desavença com o meia.

Os dois foram companheiros de Bayern de Munique entre 2017 e 2019. Juntos conquistaram duas vezes o Campeonato Alemão e uma vez a Copa da Alemanha. No São Paulo, fizeram parte do elenco que venceu a Copa do Brasil em 2023.

James Rodríguez não teve uma boa passagem pelo São Paulo. Em um ano, o jogador disputou apenas 22 partidas e marcou dois gols. Rafinha revelou que, em certo momento, o elenco precisou conversar com o colombiano e houve uma cobrança para que ele demonstrasse mais esforço.

- O James é o Ronaldo da Colômbia, camisa 10, capitão, estrela maior dos caras. É craque, um fenômeno jogando. Só que, no São Paulo, eram um monte de 'soldadinhos'. Só que ele chegou e achou que tinha que chegar jogando. E aí a gente foi dando uns toques nele, para treinar um pouco mais, fazer um trabalho mais fora para entrar em forma logo, e aí ele reclamava: 'Mas não é meu estilo'. E realmente... Ele não corria nem no Bayern, como é que vai correr aqui? Mas (no Bayern) era outro jogo, outro time - disse o lateral em entrevista ao podcast "Denílson Show".

O grupo de jogadores chegou a chamar James Rodríguez para conversar. Contratado para ser a estrela do São Paulo na temporada, o atleta viu Lucas Moura se tornar a referência da equipe no final do ano. Rafinha conta que o colega ficou chateado após a cobrança.

- No dia que a gente chamou (James) para conversar, ele ficou zangado comigo... Eu falei: 'Não sou treinador, sou jogador igual a você, se quiser que eu fale alguma coisa para ajudar, vamos falar'. Aí ele baixou um pouco a guarda - contou o lateral.

James Rodríguez durante treino do Tricolor (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc)

Profissionalismo no São Paulo

Entretanto, Rafinha afirma que James Rodríguez nunca agiu de má-fé com o São Paulo. Segundo o lateral, o problema de James não era a falta de treinamentos, e sim a adaptação do estilo do time de Dorival Júnior, na época comandante tricolor, que exigia o máximo de comprometimento tático de seus jogadores.

- Tem que ser sincero: (James) foi profissional. Nunca faltou com respeito, nunca chegou atrasado, o papel dele fazia certinho. É bom falar também, porque o torcedor só vê a gente no sábado ou domingo. Às vezes tem imagem do James preguiçoso, mas é diferente. No nosso time, não tinha como tirar ninguém - destacou o lateral.

Atualmente

James Rodríguez foi um dos destaques da Colômbia na Copa América deste ano, quando a seleção foi vice-campeã após derrota na final para a Argentina. O jogador rescindiu contrato com o São Paulo em julho e se transferiu ao Rayo Vallecano, da Espanha.

No clube de Madrid, o desempenho também não é animador. James disputou apenas uma partida como titular em 13 jogos no Campeonato Espanhol. O Rayo Vallecano está na 12ª colocação.