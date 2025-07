O nome de Luis Advíncula, lateral-direito do Boca Juniors, entrou no radar do São Paulo. Em informação antecipada pelo jornalista argentino Alexis Dassie e confirmada pelo Lance!, o Tricolor chegou a consultar sobre a situação do jogador.

A reportagem apurou que se tratou de uma simples sondagem. Então, as chances de Advíncula vir, no momento, são baixas. Tudo se tratou de consultas, sem uma proposta de fato. Existe uma concepção que o atleta só chegaria com valores considerados muito acima do que o time conseguiria custear.

O Lance! ouviu pessoas que acompanham o dia a dia do Boca Juniors e do jogador. Ao que tudo indica, Advíncula deseja permanecer no time argentino e a comissão técnica o enxerga com bons olhos. Desta forma, uma negociação não deve ocorrer no momento.

Advíncula é bem visto pela comissão técnica do Boca Juniors (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

São Paulo ainda procura lateral-direito

Sabe-se que o São Paulo busca três posições: lateral-direito, zagueiro e um nome para o setor ofensivo. Algumas questões do Tricolor esbarram em questões financeiras. O time tem em mente que não pode fazer "loucuras". Ou seja, comprar jogadores muito caros ou com uma folha salarial muito alta.

O São Paulo definiu sua estratégia no mercado da bola: buscar jogadores livres ou disponíveis por empréstimo, com possibilidade de cláusula de compra, modelo já utilizado em negociações recentes.

Com a saída de Igor Vinícius e a lesão de Maik, promessa do Sub-20, o Tricolor entende que um lateral-direito é uma das prioridades no momento, mas como dito, uma negociação deve seguir os moldes citados anteriormente.

São Paulo trouxe Dinenno em moldes que servem de exemplo

Dinenno foi a contratação mais recente do São Paulo. O jeito no qual o atleta chegou pode ser tomado como base.

O atacante, de 30 anos, rescindiu amigavelmente com o Cruzeiro e chegou ao São Paulo após ficar livre no mercado. Ele assinou contrato até o fim da temporada, com cláusula de renovação automática em caso de cumprimento de metas.

O jogador chega para suprir a ausência de Calleri, que se recupera de uma cirurgia no ligamento cruzado do joelho e não deve voltar a atuar em 2025. Ambos são compatriotas e atuam na mesma posição.