Cantor são-paulino tem show cancelado por organizada do Palmeiras em festa

MC Tuto, cantor de funk e torcedor declarado do São Paulo, teve seu show cancelado em festa de aniversário da Mancha Verde, organizada do Palmeiras. Em comunicado, a torcida informou que a apresentação seria cancelada após o artista ter desrespeitado a torcida alviverde.

MC Tuto costuma fazer shows frequentes na casa da Independente, torcida organizada tricolor. O funkeiro costuma aparecer em jogos no estádio do Morumbis e com a camisa do clube também. Recentemente, recebeu o jogador Maik no camarote, revelado em Cotia, e compartilhou uma foto com uma camisa do jogador.

O artista iria se apresentar na Mancha Verde no dia 30 de agosto, em comemoração ao aniversário de 111 anos de Palmeiras e 42 anos da torcida organizada. Após postagens do cantor em tom de provocação ao clube, as apresentações foram canceladas. De acordo com a Mancha, uma nova atração será definida.

(Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Veja o comunicado emitido pela organizada do Palmeiras

Procuramos o escritório do MC Tuto, para informar que por conta do último acontecimento no final de semana, em que o cantor aparece no seu Instagram desrespeitando a torcida do Palmeiras, não houve alternativa a não ser CANCELAR sua apresentação em nossa festa de 111 anos de Palmeiras e 42 anos da torcida Mancha Verde.

Diante disso, já procuramos e fechamos uma nova atração, que será apresentada em breve. AGUARDEM…

Manteremos o comprometimento em fazer mais uma grande festa para coroar esta data tão importante para todos nós Palmeirenses e Manchistas.

Pedimos desculpas e agradecemos a compreensão de todos.