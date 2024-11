O meia Galoppo está fora do fim de temporada do São Paulo. O clube anunciou que o argentino sofreu uma lesão no joelho e precisou passar por um procedimento cirúrgico que o tirará dos últimos compromissos do ano. Agora, o atleta só volta a atuar em 2025.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Segundo o comunicado do Tricolor, o atleta passou por uma artroscopia no joelho esquerdo nesta quarta-feira (20), poucas horas antes do clube entrar em campo contra o RB Bragantino pela 34ª rodada do Brasileirão. A nota afirma que o procedimento é considerado simples.

Galoppo em atuação pelo São Paulo. Foto: Rubens Chiri / São Paulo

De acordo com a previsão divulgada, o meia deve levar de três a quatro semanas para se recuperar. Após o fim da temporada 2-24, o grupo terá um mês de férias antes de se reapresentar no começo de janeiro para a pré-temporada nos Estados Unidos. Ainda não há como cravar a presença de Galoppo 100% recuperado, mas é a expectativa estabelecida pelo clube.

continua após a publicidade

➡️ São Paulo tem mudança no ataque contra o RB Bragantino; veja escalação

Nesta semana, o presidente Julio Casares afirmou que recebeu sondagens pelo jogador argentino, mas que não passaram de especulações. Com pouco espaço no elenco de Zubeldía, Galoppo é um dos nomes com futuro indefinido para a próxima temporada. Agora, com a lesão, deve concluir a recuperação da cirurgia antes de definir os próximos passos.