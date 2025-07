O empresário de Alan Franco esteve presente no Centro de Treinamento do São Paulo nesta segunda-feira, dia 7 de julho. O jogador e o seu representante compartilharam um registro juntos. A presença do staff do zagueiro no CT aponta para um futuro que se aproxima ainda mais de ser resolvido.

O contrato de Alan Franco termina no final do ano. Livre para assinar pré-contrato com outro time, o jogador demonstrou que quer permanecer no Tricolor. As conversas de renovação entre o argentino, seu staff e o clube existem há alguns meses, como o Lance! apurou.

Alan Franco não ouviu propostas de nenhum time. O jogador chegou no Tricolor em 2023. Desde então, se consolidou como titular no setor defensivo do time do Morumbis. O atleta é visto como um jogador de confiança e essencial para o clube e até o momento, não existe uma grande preocupação em perdê-lo.

Alan Franco deve renovar com o Tricolor (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Números de Alan Franco

Alan Franco é um nome muito importante no elenco tricolor. De acordo com dados do Sofascore, em 2025, Alan Franco soma 24 partidas pelo São Paulo, sendo titular em 23 delas. Com média de 47,3 passes certos por jogo e 88% de precisão, o zagueiro também se destaca nos lançamentos, acertando 3,3 por partida (50% de aproveitamento).

Defensivamente, contribuiu com 4,3 bolas recuperadas, 4,4 cortes, 1 interceptação e 0,9 desarmes por jogo. Nos duelos aéreos, tem 55% de eficiência. Comete, em média, 0,9 faltas por jogo e recebeu 4 cartões amarelos na temporada.