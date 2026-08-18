São Paulo vence Bolívar e avança às quartas da Sul-Americana
Tricolor enfrentará o Boca Jrs. na próxima etapa da competição
O São Paulo venceu o Bolívar por 3 a 1, diante de um Morumbis lotado, e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Com a torcida empurrando durante os 90 minutos, Luciano, Calleri e Sabino marcaram os gols da vitória e colocaram o Tricolor na próxima fase, onde terá o Boca Juniors pela frente.
Primeiro tempo
Se Luciano roubou a cena antes do jogo, acompanhando de perto a chegada do ônibus, roubou as arquibancadas. O São Paulo abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, após boa jogada pelo lado esquerdo. Danielzinho fez a ultrapassagem e recebeu de Iago antes de cruzar para Luciano, que apareceu no centro da área e finalizou de primeira com o pé esquerdo. No Morumbis, o nome do camisa 10 tomou conta. Depois do gol, o Bolívar tentou responder e chegou a criar perigo com Patito Rodríguez, mas Domingos Duarte apareceu bem para cortar. O Tricolor recuperou a posse e voltou a controlar. Conseguindo segurar, foi para o intervalo com um gol de vantagem no placar.
Segundo tempo
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Em um roteiro que vem se repetindo nos últimos jogos, o São Paulo novamente não conseguiu sustentar a vantagem e sofreu o empate aos 15 minutos do segundo tempo. Patito Rodríguez fez boa jogada pelo lado esquerdo, tabelou com Asprilla e avançou. Na sequência, o colombiano recebeu na entrada da área, teve espaço e soltou uma bomba no ângulo de Rafael para deixar tudo igual. O detalhe é que, no lance anterior, Luciano quase ampliou para o Tricolor ao acertar a trave, em uma oportunidade que poderia ter colocado o São Paulo novamente em vantagem.
Mas existiu uma esperança. Aos 20 minutos, o São Paulo teve um pênalti marcado a seu favor. Após cobrança de falta na área, Sabino desviou de cabeça e a bola bateu no braço aberto de Echeverría. O VAR recomendou a revisão do lance, e o árbitro confirmou a penalidade para o Tricolor. A responsabilidade ficou para Calleri, que mandou para o fundo da rede. E a torcida explodiu: "Toca no Calleri que é gol".
Aos 30 minutos, o São Paulo ampliou mais ainda a vantagem. Agora, com Sabino. Artur cobrou escanteio fechado na primeira trave, Sabino se antecipou à marcação e desviou de cabeça. Com o resultado, a equipe garantiu sua vaga na próxima fase.
Com Luciano 'no front', ônibus do São Paulo é recebido por grande festa antes de decisão
Visão do Lance!
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O pênalti foi o lance capital da partida. Aos 20 minutos, Sabino desviou de cabeça após cobrança de falta, e a bola bateu no braço aberto de Echeverría. Após revisão do VAR, o árbitro confirmou a penalidade para o São Paulo.
Deu aula 🏅
Luciano deu aula, dentro e fora de campo. Desde a chegada ao Morumbis, quando foi para a frente do ônibus acompanhar de perto a festa da torcida, o camisa 10 mostrou a conexão com o torcedor. Em campo, teve participação direta no ataque, além do gol marcado.
Ficou abaixo 📉
Buta teve a oportunidade como titular, mas ainda mostrou certa inconstância. Alguns erros e disputas perdidas, que pedem mais preparo.
✅ Ficha técnica
SÃO PAULO x BOLÍVAR
SUL-AMERICANA - VOLTA DAS OITAVAS DE FINAL
📆 Data e horário: terça-feira, 18 de agosto de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)
🥅 Gols: Luciano (1-0); Asprilla (1-1), Calleri (2-1), Sabino (3-1)
🟨 Cartões amarelos: Aspirilla, Echeverría, Saavedra (Bolívar); Danielzinho; Buta (São Paulo)
🟥 Cartões vermelhos: -
SÃO PAULO (Técnico: Dorival Júnior)
Rafael; Buta (Lucas Ramon), Domingos Duarte, Sabino e Iago; Newton, Danielzinho e Marcos Antônio (Victor Sá); Artur, Luciano e Calleri (André Silva).
Bolívar (Técnico: Alejandro Restrepo)
Lampe; Jesús Sagredo, Echeverría (Billy Arce), Arreaga e José Sagredo; Robson Matheus, Melgar e Saavedra (Ervin Vaca); Asprilla, Pato Rodríguez (Batallini) e Dorny Romero.
🟨 Arbitragem
🟨 Árbitro: Kevin Ortega (PER)
🚩 Assistentes: Stephen Atoche (PER) e Enrique Pinto (PER)
🖥️ VAR: Diego Haro (PER)
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