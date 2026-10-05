São Paulo pode perder quarteto de titulares contra o Cruzeiro

O São Paulo corre o risco de não ter Luciano, Iago, Danielzinho e Rafael contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira, dia 7 de outubro. O goleiro Rafael, com dores na coluna lombar, o lateral-esquerdo Iago, com dores no adutor direito, o volante Danielzinho, com uma lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo, e o atacante Luciano, com dores no adutor direito, ficaram sob os cuidados da fisioterapia no treino desta segunda-feira, dia 5.

O quarteto já havia sentido alguns incômodos durante a partida contra o Santos, na última sexta-feira, quando o Tricolor foi derrotado por 2 a 1. Vale destacar que os quatro são peças titulares nas escalações de Dorival Júnior, o que acende alguns alertas.

continua após a publicidade

Rafael deve dar espaço para Carlos Coronel, reserva imediato. Iago, por sua vez, deve ser substituído por Wendell. Quanto a Luciano, Dorival consegue lidar com mais alternativas, como Gustavo Santana, Victor Sá ou Ferreirinha, dependendo do esquema proposto. No lugar de Danielzinho, Djhordney ou Newton podem ser opções. Com mais um dia de treino antes da viagem a Minas Gerais, palco da partida, é difícil que o técnico conte com o retorno de algum destes nomes.

MP das bets pode tirar uniforme, placas e nome do CT do São Paulo

Calleri no treino desta segunda-feira (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Como foi o treino do São Paulo?

O São Paulo se apresentou nesta segunda-feira, dia 5 de outubro, no SuperCT. Depois do aquecimento, com exercícios de força e fundamentos técnicos orientados pelos preparadores físicos, os jogadores participaram de uma atividade de posse de bola. Na sequência, Dorival Júnior e seus auxiliares comandaram os trabalhos táticos.

continua após a publicidade

O treinador dividiu a atividade em dois momentos. Primeiro, promoveu um treino de 11 contra 11 e, depois, trabalhou as movimentações ofensivas e a construção das jogadas. Nesta terça-feira (6), às 10h, o São Paulo realizará o último treinamento antes do embarque para Belo Horizonte (MG).

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O jogo desta quarta-feira, dia 7, contra o Cruzeiro será às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.