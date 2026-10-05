Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

São Paulo pode perder quarteto de titulares contra o Cruzeiro

Dorival pensa em alternativas para jogo contra o Cruzeiro

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
05/10/2026 16:52
Favorite o Lance! no Google
Treino do São Paulo nesta segunda-feira
Reapresentação do São Paulo nesta segunda-feira (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

O São Paulo corre o risco de não ter Luciano, Iago, Danielzinho e Rafael contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira, dia 7 de outubro. O goleiro Rafael, com dores na coluna lombar, o lateral-esquerdo Iago, com dores no adutor direito, o volante Danielzinho, com uma lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo, e o atacante Luciano, com dores no adutor direito, ficaram sob os cuidados da fisioterapia no treino desta segunda-feira, dia 5.

O quarteto já havia sentido alguns incômodos durante a partida contra o Santos, na última sexta-feira, quando o Tricolor foi derrotado por 2 a 1. Vale destacar que os quatro são peças titulares nas escalações de Dorival Júnior, o que acende alguns alertas.

continua após a publicidade

Rafael deve dar espaço para Carlos Coronel, reserva imediato. Iago, por sua vez, deve ser substituído por Wendell. Quanto a Luciano, Dorival consegue lidar com mais alternativas, como Gustavo Santana, Victor Sá ou Ferreirinha, dependendo do esquema proposto. No lugar de Danielzinho, Djhordney ou Newton podem ser opções. Com mais um dia de treino antes da viagem a Minas Gerais, palco da partida, é difícil que o técnico conte com o retorno de algum destes nomes.

MP das bets pode tirar uniforme, placas e nome do CT do São Paulo

Calleri com a camisa do São Paulo
Calleri no treino desta segunda-feira (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Como foi o treino do São Paulo?

O São Paulo se apresentou nesta segunda-feira, dia 5 de outubro, no SuperCT. Depois do aquecimento, com exercícios de força e fundamentos técnicos orientados pelos preparadores físicos, os jogadores participaram de uma atividade de posse de bola. Na sequência, Dorival Júnior e seus auxiliares comandaram os trabalhos táticos.

continua após a publicidade

O treinador dividiu a atividade em dois momentos. Primeiro, promoveu um treino de 11 contra 11 e, depois, trabalhou as movimentações ofensivas e a construção das jogadas. Nesta terça-feira (6), às 10h, o São Paulo realizará o último treinamento antes do embarque para Belo Horizonte (MG).

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O jogo desta quarta-feira, dia 7, contra o Cruzeiro será às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Camisa do São Paulo com patrocínio

São Paulo

MP das bets pode tirar uniforme, placas e nome do CT do São Paulo

Há 1 hora
Craque do Flamengo brilha durante amistoso internacional pelo Uruguai (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Futebol Nacional

Apagão das bets: clubes tiram marcas das camisas e redes

Há 1 hora
Endrick - Palmeiras

Fora de Campo

Jornal espanhol aponta surgimento de 'novo Endrick' no São Paulo

Há 5 horas
Desolado, Arrascaeta deixa o gramado após fraturar o punho em vitória do Uruguai

Futebol Nacional

Brasileirão retorna com lesionados e recuperados após a Data Fifa

Há 6 horas
Tricolor faturou quantia milionária e uma classificação direta à Libertadores Feminina (Foto: Theo Daolio /Modus Focus/Folhapress)

São Paulo

São Paulo fatura premiação milionária com título do Brasileirão Feminino

Há 1 dia
Lula em evento com microfone na mão

Futebol Nacional

Eleições 2026: para qual time torcem os candidatos à presidência?

Há 1 dia
Mais LANCE!
São Paulo e Santos pelo Campeonato Brasileiro

Por que São Paulo, Corinthians e Atlético-MG jogaram com bets na camisa?

São Paulo conquisa título do Brasileirão feminino sobre o Corinthians no Morumbi

São Paulo conquista taça no Morumbi e entra para lista de campeões do Brasileirão Feminino

Jogadoras do São Paulo comemoram título do Brasileirão Feminino

São Paulo quebra jejum e conquista o Brasileirão Feminino contra o Corinthians

Por meio das redes sociais, clube anunciou o recorde atingido (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

São Paulo x Corinthians: final do Brasileirão Feminino atinge marco histórico

Tricolor joga somente pelo empate para conquistar o título do Brasileirão Feminino de 2026 (Foto: Crédito: Rubens Chiri / São Paulo FC)

São Paulo está escalado para a final do Brasileirão Feminino

Jogadoras do São Paulo e Corinthians em ação pelo Brasileirão Feminino

Final do Brasileirão Feminino reúne marcas e mostra força crescente da modalidade

São Paulo foi derrotado de virada no Morumbis (Foto: RENATO PADALKA/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS).

São Paulo: sete jogadores sentem dores após derrota para o Santos

Dorival Júnior em São Paulo e Santos, pelo Campeonato Brasileiro

Torcida do São Paulo manda recado a Dorival Júnior após derrota

Gabigol estava há 4 anos sem balançar as redes contra o São Paulo (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Gabigol faz dois, Santos vira e quebra jejum contra o São Paulo no Morumbis

Pedro Lima em ação durante o clássico entre São Paulo e Santos, pelo Campeonato Brasileiro

Gol perdido em São Paulo x Santos irrita torcedores: 'Não sabe'

Protesto nas placas de publicidade do Brasileirão durante São Paulo x Santos, no Morumbis

São Paulo x Santos é marcado por protesto de bets contra proibição

Matheus Delgado Candançan em ação durante São Paulo e Santos, pelo Campeonato Brasileiro

Pênalti não marcado em São Paulo x Santos gera revolta: 'Inacreditável'

PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)

PC Oliveira aponta erro capital em São Paulo x Santos