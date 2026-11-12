Rafinha fez um balanço de seu trabalho como executivo de futebol do São Paulo e reconheceu os desafios enfrentados desde que assumiu a função. Em entrevista durante o lançamento do Campeonato Paulista de 2027, o dirigente afirmou que a identificação com o clube pesou para aceitar a responsabilidade, mesmo sem experiência anterior no cargo.

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— Era muito fácil pular do barco. Era muito fácil falar que não queria — declarou.

O ex-lateral explicou que o São Paulo procurou outros profissionais no mercado antes de efetivá-lo na função, mas não conseguiu avançar nas negociações. Diante do cenário, decidiu assumir o desafio e ajudar o clube em um período de turbulência.

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— O São Paulo procurou muitos executivos para trabalhar no clube e nenhum aceitou. Muitos viraram as costas para o São Paulo — afirmou.

Para se adaptar à nova rotina, Rafinha contou que buscou cursos de gestão e orientação de profissionais mais experientes, entre eles o técnico Dorival Júnior. O dirigente também destacou o suporte recebido das pessoas que trabalham no departamento de futebol.

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Rafinha encerrou a carreira como jogador em 2025 e passou a integrar a diretoria são-paulina em janeiro de 2026, inicialmente como gerente esportivo. Em julho, foi efetivado como executivo de futebol, após a saída de Rui Costa.

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Com a eleição presidencial prevista para dezembro, o futuro de Rafinha no cargo ainda depende da próxima gestão. O dirigente, porém, afirmou que não deixa a indefinição interferir no trabalho diário e que sua prioridade é contribuir com o planejamento do clube. O executivo também destacou que o fim da temporada será movimentado nos bastidores.

— Eu sou funcionário do São Paulo. Estou fazendo meu trabalho da forma como faço todos os dias. Estou me entregando de corpo e alma desde janeiro. Independentemente de quem for o futuro presidente, isso (meu futuro) não me tira o sono de jeito nenhum. Estou fazendo minha parte da melhor forma possível, independentemente de continuar ou não — disse.

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