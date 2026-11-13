O São Paulo entra nas últimas quatro rodadas do Campeonato Brasileiro com objetivos a cumprir e a possibilidade de encerrar a temporada em uma posição mais favorável na tabela de classificação. Atualmente em décimo lugar, com 44 pontos, o Tricolor ainda acompanha os cenários que podem ampliar o número de classificados à próxima edição da Libertadores por meio do Brasileirão. Para isso, porém, precisa fazer sua parte dentro de campo e buscar uma sequência positiva na reta final, sem tropeços.

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A projeção da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) indica que o São Paulo tem 0,034% de chance de terminar o campeonato entre os classificados pelo G-5. O percentual considera a configuração atual da tabela e mostra o tamanho do desafio para a equipe. Ainda assim, a distribuição das vagas pode sofrer alterações de acordo com os resultados de outras competições nacionais e continentais.

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Como as vagas para a Libertadores podem aumentar?

O número de equipes classificadas à Libertadores por meio do Campeonato Brasileiro não depende apenas da posição final na tabela. Os resultados da Copa do Brasil, da Libertadores e da Sul-Americana também podem influenciar a distribuição das vagas entre os clubes brasileiros.

Isso acontece porque os campeões dessas competições garantem lugar na Libertadores da temporada seguinte. Quando um clube conquista a classificação por mais de uma via, a vaga destinada ao Brasileirão pode ser repassada, conforme os critérios previstos no regulamento. Dessa forma, a zona de classificação pelo campeonato nacional pode ser ampliada, dependendo de quem levantar as taças e da posição desses times na tabela.

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O cenário mantém o São Paulo atento aos resultados das outras competições, mas não elimina a necessidade de somar pontos nas rodadas finais. Para aproveitar uma eventual abertura de vagas, o Tricolor precisa melhorar sua posição e reduzir a distância para os clubes que estão à frente.

Desempenho fora de casa é desafio para o São Paulo

Um dos pontos de atenção para a equipe nesta reta final é o desempenho como visitante. O São Paulo tem encontrado dificuldades longe de seus domínios, e o retrospecto fora de casa contrasta com os números conquistados diante de sua torcida.

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Neste momento, os números do time no Nacional são: 2 vitórias, 3 empates e 11 derrotas, o que resulta em apenas nove pontos conquistados, além de 15 gols marcados e 27 sofridos, com aproveitamento de 18,75% como visitante no Brasileirão.

Com quatro partidas restantes, o Tricolor terá dois compromissos no Morumbis e outros dois como visitante. A campanha longe de casa pode pesar na tentativa de subir na tabela, principalmente porque a equipe precisará buscar pontos em confrontos nos quais não terá o apoio de sua torcida.

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Veja os quatro jogos que restam ao São Paulo

O primeiro compromisso será contra o Fluminense, no Morumbis. Depois, o Tricolor visita o Botafogo, no Rio de Janeiro, volta a jogar em casa diante do Remo e encerra sua participação no campeonato contra o Athletico-PR, fora de casa.

O calendário oferece ao São Paulo a oportunidade de somar pontos diante de sua torcida, mas também exigirá uma melhora no rendimento longe do Morumbis.

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A reta final será decisiva para definir até onde o Tricolor pode chegar na classificação. Além de fazer sua parte nos quatro jogos restantes, o clube acompanhará os resultados da Copa do Brasil e das competições continentais, que podem alterar a distribuição das vagas brasileiras na próxima Libertadores.