O São Paulo enfrenta uma cobrança judicial de R$ 1,5 milhão relacionada à contratação do goleiro Carlos Coronel, realizada no início de 2026, ainda nos últimos dias da gestão de Julio Casares. A empresa Vero Sports, responsável pela intermediação do negócio, acionou o clube para receber comissões previstas em contrato.

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Embora a chegada de Coronel tenha sido anunciada sem custos de transferência, já que o jogador estava livre no mercado após deixar o New York Red Bulls, o São Paulo havia se comprometido a pagar R$ 1,1 milhão aos intermediários.

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Segundo o processo, o pagamento seria feito em parcelas mensais durante o período de contrato do goleiro. Os valores começariam em R$ 22 mil por mês em 2026 e chegariam a R$ 38 mil mensais em 2028. O valor seria quitado de forma parcelada, mas, segundo a cobrança apresentada à Justiça, o atraso nos pagamentos, somado a juros e multas, elevou o montante para aproximadamente R$ 1,5 milhão.

Na ação, a Vero Sports solicita a penhora de receitas do clube para garantir o recebimento da quantia. Entre os recursos mencionados está a antecipação financeira negociada com a Ticketmaster, empresa que assumirá a operação de bilheteria e do programa de sócio-torcedor do Tricolor. A informação foi publicada inicialmente pelo UOL.

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Coronel pelo São Paulo

Contratado para ser uma opção no elenco e disputar posição com Rafael, Carlos Coronel tem vínculo com o São Paulo até dezembro de 2028. O goleiro teve participação limitada na temporada: disputou cinco partidas, totalizou 450 minutos em campo e sofreu seis gols.

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