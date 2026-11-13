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Luciano retoma atividades no São Paulo, mas será desfalque contra o Fluminense

Atacante voltou a trabalhar com o elenco nesta sexta-feira, após ser liberado das atividades pelo falecimento do pai; jogador está suspenso para o duelo com o Fluminense

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
13/11/2026 14:19
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Luciano
Foto: Marcello Zambrana/AGIF

O São Paulo ganhou um reforço na preparação para enfrentar o Fluminense na próxima quinta-feira (19), no Morumbis, às 21h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Luciano voltou a treinar com o elenco na manhã desta sexta-feira (13), após ser liberado das últimas atividades em razão do falecimento de seu pai, Itamar Neves.

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O retorno aconteceu no quinto dia de trabalhos do Tricolor, com foco no duelo da 35ª rodada do Nacional. A presença de Luciano nas atividades é um passo importante para a equipe, no entanto, o jogador não estará à disposição da comissão técnica liderada por Dorival Júnior contra os cariocas, já que cumprirá suspensão em razão do terceiro cartão amarelo.

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Além do camisa 10, Ferreirinha e Newton também estão suspensos do duelo contra os cariocas, obrigando a comissão técnica a mexer na equipe.

No treino desta sexta, o elenco foi dividido em três equipes para jogos em espaço reduzido, com foco em pressão na bola, circulação rápida e tomada de decisão. Na sequência, os jogadores trabalharam bolas paradas em situações de jogo e fizeram complementos técnicos específicos por posição.

O grupo volta a treinar na manhã deste sábado (14), no CT da Barra Funda, dando continuidade à preparação para o confronto com o Fluminense.

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