Algumas histórias no futebol não terminam quando um jogador deixa um clube. É o caso da de Jonathan Calleri com o São Paulo. Em sua primeira passagem pelo Tricolor, em 2016, o atacante argentino conquistou a torcida com gols, entrega e uma campanha marcante na Libertadores. A despedida, porém, não representou um ponto final.

Depois de percorrer diferentes caminhos no futebol internacional, ele voltou a cumprir a promessa de vestir novamente a camisa são-paulina. Hoje, com títulos, números expressivos e uma liderança reconhecida dentro do elenco, Calleri se tornou uma das principais referências do clube — embora prefira não se definir como ídolo.

continua após a publicidade

➡️ Lucas Moura: do sonho em Cotia ao reencontro com o São Paulo após 11 anos

Identificação rápida e uma despedida com promessa de volta

Calleri chegou ao São Paulo em 2016, por empréstimo, e precisou de pouco tempo para criar uma conexão com a torcida. Com personalidade forte e presença de área, o argentino marcou 16 gols em 31 partidas naquela primeira passagem. Na Libertadores, foi o artilheiro da competição, com nove gols, e ajudou o Tricolor a chegar à semifinal.

A passagem foi curta, mas deixou uma marca. Ao fim daquele período, o atacante seguiu para o futebol europeu, com destino ao West Ham, da Inglaterra. A saída não apagou a identificação construída em poucos meses. Pelo contrário: a possibilidade de um retorno passou a fazer parte da relação entre Calleri e o São Paulo.

continua após a publicidade

O caminho até o reencontro com o Tricolor

Depois de deixar o Brasil, Calleri passou por diferentes equipes do futebol europeu. Defendeu West Ham, Las Palmas, Alavés, Espanyol e Osasuna, em uma trajetória que o levou por campeonatos e experiências distintas antes de uma nova oportunidade no futebol brasileiro.

O reencontro aconteceu em agosto de 2021. Desta vez, o retorno não seria apenas uma passagem breve: Calleri voltou para construir uma história mais longa com o clube que já havia conquistado sua identificação. A conexão com a torcida foi retomada rapidamente, e o atacante passou a ocupar um espaço cada vez mais importante no setor ofensivo tricolor.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Foto: Renato Padalka/Modus Focus/Folhapress

Gols, títulos e o peso de uma referência no elenco

Com o passar das temporadas, Calleri deixou de ser apenas o jogador que havia prometido voltar. Tornou-se um dos principais nomes do São Paulo dentro de campo e uma das referências do grupo. A entrega em campo, a presença na área e a participação em momentos decisivos ajudaram a fortalecer sua relação com a torcida.

O argentino esteve nas conquistas da Copa do Brasil de 2023, título inédito para o clube, e da Supercopa do Brasil de 2024. Também acumulou marcas individuais importantes: tornou-se o maior artilheiro estrangeiro da história do São Paulo na Libertadores e um dos principais goleadores internacionais do Tricolor.

continua após a publicidade

A identificação, porém, vai além dos números. Calleri é um dos líderes do elenco e figura entre as principais referências do setor ofensivo, ao lado de outros jogadores experientes, como Lucas e Luciano. O carinho recebido nas arquibancadas contrasta com a maneira como ele próprio costuma tratar o tema: o atacante não se coloca entre os grandes ídolos da história são-paulina, preferindo reconhecer o tamanho de nomes que marcaram outras gerações.

A renovação e a continuidade da história

Em agosto de 2026, São Paulo e Calleri chegaram a um acordo para renovar o contrato do atacante até dezembro de 2028, com opção de extensão por mais uma temporada mediante o cumprimento de metas esportivas. O novo vínculo encerrou uma negociação que se arrastou por meses e garantiu a permanência de um dos jogadores mais identificados com o clube.

continua após a publicidade

Na ocasião, o argentino voltou a demonstrar o carinho pelo Tricolor ao falar sobre a continuidade da relação com a torcida. A frase escolhida pelo clube para anunciar o acordo resumiu esse sentimento: "Como uma coruja que voou longe à procura de uma casa, encontrei um lugar para meu coração morar".

A história que começou em 2016, teve uma despedida e ganhou um novo capítulo em 2021 segue em construção. Calleri já conquistou títulos, estabeleceu marcas e se tornou uma referência para o elenco e para a torcida. Agora, com contrato renovado, terá mais temporadas para ampliar uma trajetória que, mesmo sem a necessidade de assumir o rótulo de ídolo, já ocupa um lugar especial na história recente do São Paulo.