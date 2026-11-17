São Paulo perde para a reta final dois jogadores que estão entre os mais utilizados no Brasileirão
Marcos Antônio e Sabino ocupam a quarta e a quinta posições no ranking de minutos do Tricolor no Campeonato Brasileiro
Dois dos cinco jogadores mais utilizados pelo São Paulo no Campeonato Brasileiro de 2026 não devem mais atuar pela equipe nesta temporada. Marcos Antônio e Sabino acumularam muitos minutos ao longo da competição, mas problemas físicos recentes tiraram a dupla dos últimos compromissos do Tricolor.
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O meio-campista ocupa a quarta posição do ranking, com 1.882 minutos disputados, enquanto o zagueiro aparece logo atrás, em quinto lugar, com 1.851, segundo levantamento do Sofascore. Os dois estão em recuperação de problemas físicos e seguem fora dos planos de Dorival Júnior para os últimos compromissos do ano.
Marcos Antônio trata uma lesão no tornozelo direito. O problema provocou dores intensas e chegou a dificultar a locomoção do jogador. Após o empate sem gols com o Corinthians, no dia 4 de novembro, Dorival admitiu que não sabe se poderá contar novamente com o volante em 2026.
Sabino, por sua vez, passou por uma cirurgia para reparo de cartilagem no joelho direito. O procedimento foi realizado no início de novembro e também impedirá o retorno do defensor aos gramados nesta temporada.
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Rafael lidera ranking de minutos
Entre os jogadores que seguem à disposição da comissão técnica, Rafael é quem acumula mais tempo em campo no Brasileirão. O goleiro soma 2.790 minutos, 592 a mais que Jonathan Calleri, segundo colocado, com 2.198.
Luciano aparece na terceira posição, com 2.020 minutos. Depois de Marcos Antônio e Sabino, o ranking tem Artur, com 1.807, Damián Bobadilla, com 1.740, Danielzinho, com 1.712, Arboleda, com 1.629, e Lucas Ramon, com 1.579.
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Confira os dez jogadores do São Paulo com mais minutos no Brasileirão de 2026, segundo o SofaScore:
- Rafael — 2.790 minutos
- Jonathan Calleri — 2.198 minutos
- Luciano — 2.020 minutos
- Marcos Antônio — 1.882 minutos
- Sabino — 1.851 minutos
- Artur — 1.807 minutos
- Damián Bobadilla — 1.740 minutos
- Danielzinho — 1.712 minutos
- Robert Arboleda — 1.629 minutos
- Lucas Ramon — 1.579 minutos
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