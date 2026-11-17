Dois dos cinco jogadores mais utilizados pelo São Paulo no Campeonato Brasileiro de 2026 não devem mais atuar pela equipe nesta temporada. Marcos Antônio e Sabino acumularam muitos minutos ao longo da competição, mas problemas físicos recentes tiraram a dupla dos últimos compromissos do Tricolor.

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O meio-campista ocupa a quarta posição do ranking, com 1.882 minutos disputados, enquanto o zagueiro aparece logo atrás, em quinto lugar, com 1.851, segundo levantamento do Sofascore. Os dois estão em recuperação de problemas físicos e seguem fora dos planos de Dorival Júnior para os últimos compromissos do ano.

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Marcos Antônio trata uma lesão no tornozelo direito. O problema provocou dores intensas e chegou a dificultar a locomoção do jogador. Após o empate sem gols com o Corinthians, no dia 4 de novembro, Dorival admitiu que não sabe se poderá contar novamente com o volante em 2026.

Sabino, por sua vez, passou por uma cirurgia para reparo de cartilagem no joelho direito. O procedimento foi realizado no início de novembro e também impedirá o retorno do defensor aos gramados nesta temporada.

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Rafael lidera ranking de minutos

Entre os jogadores que seguem à disposição da comissão técnica, Rafael é quem acumula mais tempo em campo no Brasileirão. O goleiro soma 2.790 minutos, 592 a mais que Jonathan Calleri, segundo colocado, com 2.198.

Luciano aparece na terceira posição, com 2.020 minutos. Depois de Marcos Antônio e Sabino, o ranking tem Artur, com 1.807, Damián Bobadilla, com 1.740, Danielzinho, com 1.712, Arboleda, com 1.629, e Lucas Ramon, com 1.579.

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Confira os dez jogadores do São Paulo com mais minutos no Brasileirão de 2026, segundo o SofaScore:

1 . Rafael — 2.790 minutos 2 . Jonathan Calleri — 2.198 minutos 3 . Luciano — 2.020 minutos 4 . Marcos Antônio — 1.882 minutos 5 . Sabino — 1.851 minutos 6 . Artur — 1.807 minutos 7 . Damián Bobadilla — 1.740 minutos 8 . Danielzinho — 1.712 minutos 9 . Robert Arboleda — 1.629 minutos 10 . Lucas Ramon — 1.579 minutos

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