O Lance! quer saber: quem é o maior ídolo dos times do Brasil? Depois de passar pelos grandes nomes de Corinthians, Vasco, Palmeiras, Fluminense, Flamengo e Botafogo, chegou a vez do São Paulo entrar na disputa.

Para descobrir os principais nomes da história tricolor, ouvimos dez jornalistas, que elegeram os cinco maiores ídolos do clube em suas opiniões. A decisão sobre quem ocupa o primeiro lugar será realizada em votação popular, disponível no final deste texto.

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Os jornalistas montaram seus top-5 dos maiores nomes da história do São Paulo. Cada primeira posição valeu cinco pontos, a segunda, quatro, e assim sucessivamente até o quinto lugar, que recebeu um ponto.

Rogério Ceni liderou o ranking dos jornalistas com 47 pontos. Na sequência, vieram Raí, com 39, Telê Santana, com 29, Leônidas, com 13, e Muricy Ramalho, com 8.

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Agora, os tricolores têm a oportunidade de escolher o maior ídolo da história do clube. Os cinco jogadores mais bem colocados na votação dos jornalistas estão na disputa popular, que será realizada por meio de uma enquete ao final desta matéria.

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Confira todos os votos dos jornalistas:

Maior ídolo SPFC (Foto: Arte Lance!)

Confira o ranking dos jornalistas

Ranking ídolos São Paulo (Foto: Arte Lance!)