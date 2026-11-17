Quem é o maior ídolo da história do São Paulo? Vote!
Cinco jogadores foram selecionados em votação com jornalistas
Tricampeão mundial, o São Paulo construiu uma história cheia de ídolos. Mas, na sua opinião, torcedor, quem é o maior ídolo da história do Tricolor? Vote na pesquisa do Lance! na enquete abaixo!
Para descobrir os principais nomes da história tricolor, ouvimos dez jornalistas, que elegeram os cinco maiores ídolos do clube em suas opiniões. A decisão sobre quem ocupa o primeiro lugar será realizada em votação popular, disponível no final deste texto.
Cada jornalista montando seu top 5 dos maiores nomes da história do São Paulo. Cada primeira posição valeu cinco pontos, a segunda, quatro, e assim sucessivamente até o quinto lugar, que recebeu um ponto.
Rogério Ceni liderou o ranking dos jornalistas com 47 pontos. Na sequência, vieram Raí, com 39, Telê Santana, com 29, Leônidas, com 13, e Muricy Ramalho, com 8.
Agora, os tricolores têm a oportunidade de escolher o maior ídolo da história do clube. Os cinco jogadores mais bem colocados na votação dos jornalistas estão na disputa popular, que será realizada por meio de uma enquete ao final desta matéria.
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Confira todos os votos dos jornalistas:
Confira o ranking dos jornalistas
Confira um pouco mais sobre a história dos postulantes a maior ídolo da história do São Paulo
Telê Santana
Telê comandou o clube entre 1990 e 1996 e foi o principal responsável pela formação de uma das equipes mais vitoriosas do futebol brasileiro. Sob seu comando, o Tricolor conquistou duas Libertadores (1992 e 1993), dois Mundiais Interclubes (1992 e 1993) e o Brasileirão de 1991.
Muricy Ramalho
Revelado pelo próprio São Paulo como jogador, Muricy construiu uma trajetória histórica também como treinador. Depois de trabalhar como auxiliar de Telê Santana, retornou ao clube em 2006 e comandou o time na conquista do tricampeonato brasileiro consecutivo (2006, 2007 e 2008), feito inédito na história da competição. Também teve uma terceira passagem pelo Tricolor entre 2013 e 2015.
Rogério Ceni
Maior ídolo de uma geração de são-paulinos, Rogério Ceni defendeu o clube durante 25 anos, entre 1990 e 2015. Goleiro e capitão, tornou-se referência pela liderança e pela capacidade de decidir partidas com gols de falta e pênalti. Conquistou três Campeonatos Brasileiros, duas Libertadores e dois Mundiais, além de se tornar o goleiro com mais gols na história do futebol.
Leônidas da Silva
Conhecido como Diamante Negro, Leônidas foi um dos primeiros grandes ídolos da história do São Paulo. Contratado em 1942, ajudou a consolidar a força do clube no futebol paulista e foi protagonista na conquista de cinco Campeonatos Paulistas de 1943, 1945, 1946, 1948 e 1949.
Raí
Raí escreveu seu nome na história do São Paulo principalmente na década de 1990. Meia e capitão da equipe comandada por Telê Santana, foi protagonista nas conquistas da Libertadores e do Mundial de 1992, marcando os dois gols da vitória sobre o Barcelona na decisão intercontinental. Também participou da campanha do bicampeonato mundial em 1993 e conquistou o Brasileirão de 1991 e os Paulistas de 1991 e 1992
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