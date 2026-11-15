Mesmo sem compromissos oficiais durante a Data Fifa, o São Paulo teve três representantes em campo na última sexta-feira (13). Djhordney e Pedro Ferreira atuaram pela Seleção Brasileira sub-20, enquanto Bobadilla defendeu o Paraguai em amistosos preparatórios.

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Pelo Brasil, os dois jogadores formados em Cotia participaram da vitória por 2 a 0 sobre o Peru, no Mangueirão, em Belém. Djhordney começou entre os titulares e permaneceu em campo durante os 90 minutos. O volante também teve participação importante na partida, dentro da preparação brasileira para o Sul-Americano sub-20, marcado para janeiro de 2027, na Colômbia.

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Pedro Ferreira, por sua vez, entrou no decorrer do confronto e participou da construção do primeiro gol da equipe. O meia cobrou o escanteio que deu origem à jogada que terminou com a abertura do placar.

Já Bobadilla atuou no segundo tempo da vitória do Paraguai por 4 a 1 sobre Singapura. O meio-campista, que esteve com a seleção paraguaia na última Copa do Mundo, voltou a ser chamado pelo técnico Gustavo Alfaro e ganhou minutos no amistoso disputado no Estádio Nacional de Singapura. Ele foi o único jogador tricolor a ser convocado por seleção principal.

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Próximos compromissos dos convocados

Os jogadores do São Paulo ainda terão novos compromissos pelas seleções antes de retornarem ao clube. O Brasil enfrenta o Peru nesta segunda-feira (16), às 20h, novamente no Mangueirão, em Belém, enquanto o Paraguai terá pela frente o Japão na terça-feira (17), em Singapura. O amistoso encerra a sequência de testes da seleção paraguaia nesta Data Fifa.