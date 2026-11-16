Logo do Lance! branca com exclamação amarela

São Paulo intensifica preparação para enfrentar o Fluminense pelo Brasileirão; saiba como foi

Elenco realizou atividades físicas, técnicas e táticas nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda, e terá mais dois treinos antes do duelo

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
16/11/2026 16:32
Favorite o Lance! no Google
Treino do SPFC
Foto: Erico Leonan / SPFC

O São Paulo entrou na reta final da preparação para enfrentar o Fluminense, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, em duelo marcado para quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis. O elenco trabalhou na manhã desta segunda-feira (16), no CT da Barra Funda, com atividades físicas, técnicas e táticas.

➡️ São Paulo tem cinco jogadores com futuro indefinido para 2027; veja as situações

O treinamento começou com um circuito de exercícios de força, saltos e agilidade. Na sequência, os jogadores participaram de trabalhos de fundamentos técnicos e posse de bola.

continua após a publicidade

Com a presença de jovens das categorias de base, Dorival Júnior e seus auxiliares comandaram duas atividades táticas. A primeira foi um coletivo de 11 contra 11, com ênfase nas estruturas ofensivas. Depois, o grupo trabalhou construções de jogadas voltadas ao confronto com o time carioca. Houve ainda um complemento técnico por setores.

O São Paulo terá mais dois dias de ajustes antes de entrar em campo. O próximo treinamento está marcado para a manhã desta terça-feira (17), no CT da Barra Funda.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Tudo sobre
Sugerida para você!
Lucas Moura

São Paulo

São Paulo tem cinco jogadores com futuro indefinido para 2027; veja as situações

Há 4 horas
Vinicius de Medeiros

São Paulo

Candidato à presidência do São Paulo apresenta plano com mudanças no futebol, Cotia e Morumbis

Há 9 horas
Bobadilla pelo Paraguai

São Paulo

Trio do São Paulo ganha minutos por Brasil sub-20 e Paraguai na Data Fifa

Há 21 horas
Pedro Lima, do São Paulo

São Paulo

Balanço dos reforços: quem aproveitou a última janela do São Paulo?

Há 1 dia
Nova camisa do São Paulo em homenagem ao Tricampeonato Mundial

São Paulo

São Paulo define data para eleição de 100 novos conselheiros; veja detalhes

Há 2 dias
Marcos Antonio lamentando

São Paulo

Mesmo com queda nas lesões, São Paulo ainda sofre com baixas de longa duração

Há 2 dias