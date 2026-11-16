O São Paulo entrou na reta final da preparação para enfrentar o Fluminense, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, em duelo marcado para quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis. O elenco trabalhou na manhã desta segunda-feira (16), no CT da Barra Funda, com atividades físicas, técnicas e táticas.

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O treinamento começou com um circuito de exercícios de força, saltos e agilidade. Na sequência, os jogadores participaram de trabalhos de fundamentos técnicos e posse de bola.

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Com a presença de jovens das categorias de base, Dorival Júnior e seus auxiliares comandaram duas atividades táticas. A primeira foi um coletivo de 11 contra 11, com ênfase nas estruturas ofensivas. Depois, o grupo trabalhou construções de jogadas voltadas ao confronto com o time carioca. Houve ainda um complemento técnico por setores.

O São Paulo terá mais dois dias de ajustes antes de entrar em campo. O próximo treinamento está marcado para a manhã desta terça-feira (17), no CT da Barra Funda.

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