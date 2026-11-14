O São Paulo terá no dia 29 de novembro, um domingo, a Assembleia Geral que vai escolher os 100 novos integrantes eleitos do Conselho Deliberativo. A votação será realizada na sede social do Morumbis e faz parte do processo que também definirá o próximo presidente do clube.

➡️ Mesmo com queda nas lesões, São Paulo ainda sofre com baixas de longa duração

A convocação foi publicada neste sábado (14) pelo presidente do Conselho Deliberativo, Olten Ayres de Abreu. De acordo com o edital, a primeira chamada está prevista para as 8h, condicionada à presença da maioria dos associados aptos a votar. Caso não haja quórum, uma segunda convocação será feita às 9h.

continua após a publicidade

Quem poderá votar?

Conforme o artigo 42 do Estatuto Social do São Paulo, poderão participar da Assembleia os sócios maiores de 18 anos, com pelo menos dois anos ininterruptos de vínculo com o clube e que estejam em dia com as obrigações financeiras.

Os 100 conselheiros escolhidos pelos associados se juntarão aos 152 membros vitalícios que já integram o órgão. Com a composição definida, o Conselho Deliberativo será responsável por eleger o presidente do São Paulo para o próximo triênio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Duas chapas estão na disputa

A eleição terá representantes de duas chapas. A "São Paulo à Frente", ligada à situação, registrou 128 candidatos. Já a "São Paulo de Volta", da oposição, inscreveu 106 nomes.

A escolha do novo presidente será realizada posteriormente, em votação indireta pelo Conselho Deliberativo, prevista para a primeira quinzena de dezembro. A nova gestão assumirá em 1º de janeiro de 2027.