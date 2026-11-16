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Candidato à presidência do São Paulo apresenta plano com mudanças no futebol, Cotia e Morumbis

Documento de Vinícius de Medeiros reúne 20 projetos para o triênio 2027–2029 e estabelece prioridades para a gestão do clube

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
16/11/2026 06:40
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Vinicius de Medeiros
Vinicius de Medeiros (Foto: Arquivo pessoal)

O candidato à presidência do São Paulo Vinícius de Medeiros apresentou um plano de gestão para o triênio 2027–2029 com propostas de mudanças em diferentes áreas do clube. O documento da chapa "São Paulo à Frente" reúne 20 projetos estratégicos e estabelece como prioridades a reorganização financeira, o fortalecimento da governança e a reconstrução do futebol.

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Na área esportiva, uma das principais propostas é implementar um modelo de jogo institucional, que não dependa das mudanças de treinador. O plano também prevê a criação de um comitê multidisciplinar para decisões sobre contratações, renovações, empréstimos e vendas, além de limitar os custos do elenco a um percentual da receita recorrente do clube.

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Outro ponto de destaque é a proteção de Cotia. A proposta prevê renovação contratual de talentos prioritários antes da estreia no profissional, retenção de percentual em vendas de jogadores formados na base e reinvestimento de parte dos resultados na própria estrutura de formação.

O futebol feminino também aparece entre as prioridades, com previsão de orçamento próprio, fortalecimento das categorias de base e ampliação das receitas da modalidade. Para o Morumbis, o plano propõe um planejamento de investimentos, além de iniciativas para melhorar a experiência do torcedor nos jogos e ampliar a utilização do estádio ao longo do ano.

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Na parte administrativa, Vinicius, que é empresário, engenheiro químico e membro de conselhos desde 2017, prevê a publicação de informações sobre caixa e dívida, renegociação de obrigações e criação de mecanismos de fiscalização e transparência. O documento também propõe uma reforma estatutária em etapas, com consulta aos associados e votação dos temas separadamente.

O plano estabelece os primeiros 100 dias de gestão como período de diagnóstico, organização e início das mudanças. A chapa apresenta as metas esportivas e financeiras como expectativas a serem calibradas após uma auditoria de abertura, e não como garantias de resultados.

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Vinicius de Medeiros
Vinicius de Medeiros (Foto: Arquivo pessoal)
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