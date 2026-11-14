O São Paulo chega à reta final de 2026 ainda convivendo com problemas físicos que dificultam o planejamento da comissão técnica de Dorival Júnior. Embora o número de ocorrências relacionadas a lesões seja menor em comparação com o mesmo período do ano passado, a gravidade de alguns casos e o tempo de recuperação seguem como desafios para o Tricolor.

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Em outubro, um levantamento do historiador Alexandre Giesbrecht, do Anotações Tricolores, apontou que o clube havia registrado 47 ocorrências relacionadas a problemas físicos em 2026, contra 71 ao longo de toda a temporada de 2025. No entanto, depois desta divulgação, dois outros jogadores se lesionaram: Sabino e Marcos Antônio, ou seja, o número subiu para 49.

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A comparação também exige atenção: cinco dos registros deste ano eram de lesões iniciadas ainda na temporada passada. Além disso, alguns dos problemas mais recentes provocaram afastamentos de vários meses, como os casos abaixo.

Cinco jogadores seguem em recuperação

Na última atualização divulgada pelo São Paulo, em 10 de novembro, cinco jogadores permaneciam em tratamento no REFFIS Plus: Nicolas, Aurélio Buta, Domingos Duarte, Marcos Antônio e Sabino. A tendência é que nenhum retorne aos gramados nestes últimos quatro jogos.

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Nicolas se recupera de uma sutura no menisco do joelho esquerdo, enquanto Buta passou por uma artroscopia no joelho direito após enfrentar dores recorrentes na região. Domingos Duarte, por sua vez, está em processo de reabilitação depois de uma cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

O volante Marcos Antônio trata uma lesão no tornozelo direito e ainda é motivo de preocupação para a sequência da temporada. Dorival, inclusive, admitiu que não deve mais contar com o jogador neste ano. Já o zagueiro Sabino passou por uma cirurgia para reparo de cartilagem no joelho direito, realizada neste mês.

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O clube não divulgou uma previsão oficial de retorno para os cinco atletas. Os casos de Domingos Duarte e Sabino, no entanto, representam baixas importantes para o restante de 2026, enquanto a evolução de Marcos Antônio será acompanhada pela comissão técnica.

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Lucas Moura voltou, mas histórico ainda pesa

Um dos casos mais longos da temporada foi o de Lucas Moura. O meia-atacante rompeu o tendão calcâneo direito e passou por cirurgia em maio. O período de recuperação fez com que ele perdesse 21 partidas antes de voltar a atuar em outubro.

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O retorno de Lucas foi uma notícia importante para Dorival, que voltou a contar com uma alternativa ofensiva experiente na reta final do Campeonato Brasileiro.

Outro jogador que teve problemas físicos ao longo do ano foi Luciano. O atacante acumulou quatro registros de questões musculares em 2026. Depois de ser liberado das atividades por causa do falecimento do pai, o camisa 10 retomou os treinamentos com o elenco nesta sexta-feira (13), embora esteja suspenso para o confronto com o Fluminense.

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Reformulação e controle de carga

O São Paulo também promoveu mudanças em diferentes setores do departamento médico e da preparação física ao longo de 2026. Entre as saídas estiveram o médico Pedro Henrique Perez, o auxiliar de fisiologia Paulo Eduardo Teixeira, o coordenador de reabilitação física Carlos Alberto Presinoti e a fisioterapeuta Cilmara Moretti.

A comissão técnica também ajustou a rotina de treinamentos, com atenção especial ao controle de carga. Uma das medidas adotadas foi preservar os titulares no segundo dia após as partidas, período em que os indicadores de desgaste muscular costumam atingir níveis mais elevados.

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Mesmo com a redução no número de ocorrências em relação ao ano anterior, o São Paulo ainda precisa administrar os efeitos dos afastamentos prolongados. Com quatro rodadas restantes no Campeonato Brasileiro, recuperar jogadores e preservar os que estão à disposição será parte importante do trabalho de Dorival para fechar a temporada.