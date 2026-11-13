Ex-Athletico dá show na China, leva título e é eleito craque da liga

O meio-campista brasileiro Nikão encerrou sua segunda temporada no futebol asiático em altíssimo nível. Protagonista absoluto do Guangdong GZ-Power, o jogador conquistou o título da China League One, carimbou o acesso para a elite do futebol local e ainda foi coroado com o prêmio individual de melhor jogador da competição.

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Referência técnica do Guangdong GZ-Power, Nikão comandou liderança de ponta a ponta rumo à elite chinesa (Foto: Divulgação)

Dentro das quatro linhas, os números traduzem o domínio do brasileiro: foram 21 participações diretas em gols em 26 partidas — com 11 bolas nas redes e 10 assistências distribuídas — consolidando um duplo-duplo expressivo que guiou o clube rumo ao topo.

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— Melhor que isso, impossível. Conquistamos os objetivos do clube na temporada, o trabalho coletivo foi muito bem realizado e individualmente eu pude ter uma grande temporada também. Somente agradecer a Deus por tudo — celebrou Nikão.

Consistência de ponta a ponta

Referência técnica do Guangdong GZ-Power, Nikão comandou liderança de ponta a ponta rumo à elite chinesa (Foto: Reprodução / Guangdong GZ-Power)

O Guangdong GZ-Power liderou o campeonato desde as rodadas iniciais até o apito final, combinando solidez defensiva com um ataque avassalador. Para Nikão, a regularidade não foi obra do acaso, mas sim reflexo do alinhamento estrutural construído desde o início do ano.

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— Não foi do dia para a noite. O que colhemos de positivo ao longo das partidas foi bem plantado desde a nossa pré-temporada. Direção do clube, comissão técnica e nós atletas estivemos todos focados em prol desse título e, naturalmente, as coisas aconteceram — completou o meia.